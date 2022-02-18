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Жизнь

Хирурги изуродовали лицо участницы конкурсов красоты из Сочи

В Краснодаре завели дело на двух пластических хирургов частной клиники после того, как их пациентка заявила о причинении ей серьезных увечий. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Пострадавшая девушка.
Пострадавшая девушка.
https://www.instagram.com/uliyatarasevich/

Еще 3 декабря 2020 года 43-летняя жительница Сочи обратилась в частную медицинскую клинику Краснодара за операций по блефаропластике верхних и нижних век, подтяжке мягких тканей средней трети лица и удалению комков Биша.

В тот же день медики провели манипуляции и 4 декабря выписали женщину домой.

«Согласно данным проведенного исследования в результате операции у пациентки впоследствии образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Речь идет о «Вице-Миссис Россия International 2020» Юлии Тарасевич. В Instagram она сама рассказала о случившемся.

У нее перестали закрываться глаза, из-за рубцов не функционирует половина мышц, произошла сильнейшая скелетизация лица, перечисляет livekuban.ru. Женщину спасает маска.

«Клиника объявилась только однажды, созвав консилиум, на котором объявили мне „диагноз“, из-за которого все и произошло! Оказалось, что я больна склеродермией. Вот так. Торопились подсунуть мне побольше бумажек для подписи. Оказывается, во всем виновата только я одна: пришла, видите ли, к ним вся больная и после операции сразу побежала и вставила в глаза филлеры! Поэтому-то все это и произошло, они-то здесь совсем ни при чем», — делилась Тарасевич в Instagram.

Юлия пережила уже несколько новых операций. Медикам удалось спасти ткани глаза от некроза, заражение в правом веке было остановлено. Косметологи частично оживили кожу лица.

Как отметили в Следственном комитете, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, а также проводятся все следственные действия для обстоятельств совершенного преступления, устанавливаются другие пациенты, которые могли пострадать от рук этих хирургов.

Ранее пациентка одной из стоматологических клиник Барнаула заявила, что ей «спилили все зубы полностью», хотя она этого не планировала.

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