Хирурги, школьники, Карелин. Что произошло в Алтайском крае 30 августа

- Минобрнауки хочет полностью отменить вторую смену в школах Алтайского края.
- Алтайские депутаты рассмотрят поправки в закон «О профилактике наркомании и токсикомании» — если их одобрят, в регионе можно будет открывать вытрезвители.
- Голкипер и бывший игрок хоккейного клуба «Алтай» Артем Гвоздик погиб в зоне СВО.
- В Барнауле построили «умный» стадион за 51 млн рублей. На открытии присутствовал сенатор Cовета Федерации, чемпион мира и Европы Александр Карелин.
- В Бийске водитель скорой помощи вез ребенка в тяжелом состоянии и насмерть сбил женщину.
- В аптеках Алтайского края будут продавать рецептурные лекарства по новым правилам.
- Звезды мировой хирургии приедут на международный венозный форум в Барнаул.
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