Хочу певегововить, певевыгововить. Как барррнаульцу поставить «р» в 30 лет и почему ходить к логопеду не стыдно

Эльвира Добрынина — логопед высшей квалификационной категории, почетный работник общего образования РФ, автор более 40 пособий, картотек и статей, логопедический стаж 30 лет.
Наталья Маслова — логопед-дефектолог с базовым медицинским образованием, стаж 15 лет.
Почему мы говорим неправильно
Логопед — специалист, который не только корректирует звукопроизношение, но и развивает фонематический слух (благодаря которому мы определяем, чем отличаются друг от друга фонемы), дыхание, темп речи. На коррекционных занятиях логопед обогащает лексический запас, уделяет большое внимание грамматически правильному оформлению фразы. А тем, кто просит «поставить букву», объясняет, чем она отличается от звука. Раз за разом.
Взрослые обращаются к логопеду гораздо реже, чем дети. Клиенты обычно желают исправить звукопроизношение, которое не удалось скорректировать в детстве. Обращаются и люди с заиканием, со слишком медленным или быстрым темпом разговора, при котором часто запинаются, «проглатывают» окончания, путают слоги, слова.
Причин, по которым речь развивается неправильно, множество — от гипоксии во время родов, снижения слуха и нарушений в работе головного мозга до банального родительского «сюсюканья».
Ребенок учится говорить подражая. Поэтому с ним с младенчества рекомендуется общаться как с человеком. Можно использовать мягкие интонации, добавлять умилительные нотки, растягивать гласные, но не искажать звуки.
Наталья Маслова,
логопед:
— Пример того, что речь развивается по подражанию — когда маленькие дети копируют заикающихся. Поэтому логопедические группы для заикающихся формируются отдельно.
Речь бывает плоха из-за нарушений в работе нервов, связывающих головной мозг и органы артикуляции: человек старается говорить четко, но у него все рано «каша во рту». Логопеды отмечают, что все чаще им приходится подключать к работе с пациентами неврологов и психологов.
Эльвира Добрынина,
логопед:
— Сейчас современному логопеду приходится на практике сталкиваться с многообразием речевых дефектов, часто усугубляемых нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения. Раньше нарушения были более простыми (в основном неправильное звукопроизношение). Неговорящих детей за годы моей практики были всего единицы, аутисты встречались тоже редко. Чаще встречались дислалия и дизартрия (нарушения иннервации мышц артикуляционного аппарата) в легких проявлениях.
Часто людям, имеющим речевые нарушения, нужна комплексная помощь и поддержка не только логопеда, но и других специалистов. Психологи и психотерапевты нужны и физически здоровым. Зависимость от мнения окружающих, постоянное давление и стресс тоже могут быть причиной плохой дикции.
Застенчивые и зажатые люди говорят тихо, практически не открывая рта. И наоборот: сам дефект речи может давать ощущение неуверенности и неполноценности.
Из анатомических особенностей, мешающих говорить: неполный или неудачно выправленный зубной ряд, неправильный прикус, заячья губа, волчья пасть. И, кончено, короткая подъязычная связка — та самая уздечка, которую якобы нужно подрезать, чтобы произносить звук «р».
На самом деле, если связка эластичная, логопед научит растягивать ее специальными упражнениями для подъема языка. И лишь у некоторых при рождении уздечка настолько короткая, что они не могут даже сосать молоко матери. В таком случае хирурги сразу ее подрезают.
Самый сложный звук
Само собой, это злополучный звук «р». Обычно с ним и приходят к логопедам взрослые клиенты. При нарушении его артикуляции, звук может либо искажаться, либо заменяться на другой, либо вообще не произноситься.
Эльвира Добрынина,
логопед:
— «Р» — вибрант, обычно он не возникает по подражанию. Мы не можем сказать: «Р-Р-Р-Р — повтори». Звук «р» нужно вызывать механическим способом — используя ватные палочки, соску, зонды с шариком, вибромассажеры. Легче всего он ставится на логопедическом массаже, в положении лежа на кушетке. А вот звук «л» может быть более длительным в автоматизации, ребенок долго привыкает контролировать его в речи. И даже взрослому человеку трудно внутренним слухом определить отличие искаженного «л» от нормированного.
Фонематический слух, с помощью которого мы и различаем звуки, формируется постепенно. Поэтому дети повторяют: «Сва Саса по сасе». Для них «С» и «Ш» звучат примерно одинаково, но со временем они улавливают разницу. Иностранцам без подготовки тоже сложно идентифицировать звуки — их фонематический слух не настроен на систему другого языка.
Может ли взрослый исправить речь
Чем раньше начата коррекция, чем меньше патологический стаж — тем легче исправить дефект. Но это не значит, что взрослому будет не под силу развить произношение. Все дело в силе воли.
«Взрослый в отличие от ребенка мотивирован. Детей устраивает то, как они говорят, потому что близкие его понимают, а большего им и не нужно. С детьми нужно договариваться — через игры, эмоции. А взрослый знает, какого результата хочет добиться, и идет к цели до конца», — объясняет Наталья Маслова.
Самый возрастной клиент Натальи — женщина 35 лет, Эльвиры — мужчина 38 лет. К логопедам обращаются и люди пенсионного возраста, но обычно с афазией — распадом речи после перенесенного инсульта или инфаркта. Их практически заново учат говорить логопеды-афазиологи.
Наталья Маслова,
логопед:
— Корректировать звукопроизношение — как водить машину. Логопед помогает овладеть необходимыми движениями для правильной артикуляции. Путем многократных повторений, тренировочных упражнений действие постепенно становится автоматизированным, звук произносится «без раздумий». Как опытный автомобилист едет, не думая о педалях. Вырабатывается новый навык, нейронные связи.
Чтобы ввести поставленный звук в речь, нужно постоянно его использовать. С одной моей пациенткой сделать это было очень сложно. Женщина 35 лет своей жизни избегала в активной речи искаженного «р». Она очень хорошо и достаточно быстро им овладела, но подойти к продавцу и попросить килограмм винограда затруднялась.
Как часто нужно заниматься
Самостоятельно нужно заниматься не меньше 30 минут. 10 минут — на «зарядку»: тренируем дыхание, разогреваем артикуляционный аппарат с помощью упражнений. Остальное — отрабатываем речевой материал, который дал логопед, произносим проблемные слова и скороговорки.
Лучше время разбить на несколько частей и заниматься в любую свободную минутку. Чем больше, тем лучше. Некоторые тренируются прямо на работе, к примеру, на заводе — станки шумят, никто ничего не слышит. Некоторые моют посуду, напевая «ра-ра-ра, ры-ры-ры — прокатимся с горы». При ежедневных тренировках автоматизировать звук можно за месяц-два, если нет поражения центральной нервной системы или анатомических проблем.
А с периодичностью занятий непосредственно у логопеда не все однозначно.
Эльвира Добрынина,
логопед:
— Многое зависит от тяжести нарушений. Если дизартрия, то минимум три раза в неделю и логопедический массаж по показаниям. А вообще, взрослые ко мне ходят обычно два раза в неделю. Я должна научить, дать основу, и человек сам прорабатывает упражнения дома, отталкиваясь от полученных знаний. И так урок за уроком мы собираем навык.
О важности самостоятельной работы говорит и Наталья Маслова.
Наталья Маслова,
логопед:
— Все индивидуально. Учитывается и тяжесть дефекта, и личная ответственность при выполнении домашнего задания для закрепления. Соответственно, чем тщательнее будет самостоятельная работа дома, тем реже можно посещать логопеда, и наоборот.
Дистант и YouTube
Онлайн-занятия — примета времени, которая не обошла и логопедов. Однако намного проще показать с помощью рук и постановочного зонда, чем объяснять, как это сделать самому. С детьми заниматься онлайн еще тяжелее. Их нужно переключать, делать переменки, иначе они совсем потеряют концентрацию внимания.
С людьми с ограниченными возможностями здоровья дистанционно работать почти невозможно. Многим из них нужен логопедический массаж, просто демонстрации приемов будет недостаточно.
А взрослым, которым осталось только автоматизировать звук, — в самый раз. Коллеги Эльвиры проводят онлайн-занятия для русскоговорящих иностранцев.
Если у человека нет проблем, ему нужно просто наработать дикцию — тогда можно и по урокам на YouTube тренироваться. Но нужно видео выбирать тщательно. Некоторые авторы советуют странные методики, которые у логопедов вызывают лишь недоумение. После таких уроков речь, возможно, придется исправлять специалисту.
Как выбрать хорошего логопеда
Знакомство со специалистами начинается с просмотра портфолио: стаж, диплом об образовании, профессиональная переподготовка и повышение квалификации, отзывы. Эльвира Добрынина советует смотреть сертификаты о прохождении курсов, как давно логопед обновлял знания. Если специалист считает, что и так все умеет, — это звонок. Если логопед считает, что он может исправить абсолютно любую проблему, — это звонок.
Эльвира Добрынина,
логопед:
— Невозможно охватить все области, нет врача, который лечит все. Мы сейчас приходим к тому, чтобы у логопеда была узкая специализация. Я, например, специализируюсь на «неговорящих» детках (ЗРР, моторная алалия, апраксия), а с заикающимися не работаю. Заикологов в Барнауле мало, но и таких клиентов тоже немного.
Логопед — человек с высшим педагогическим образованием. Профессия тесно связана с медициной, поэтому дефектологи изучают невропатологию, психопатологию, ЛОР и другие дисциплины. Медицинского образования, как правило, у таких специалистов нет, но они тоже могут работать в системе здравоохранения — в детских поликлиниках или отделениях, где лечат больных с афазией.
Эльвира Добрынина,
логопед:
— Логопедию нам давали только очно. Пять лет практики и семинаров. Я училась в 1985—1990-х годах в Свердловском педагогическом университете, тогда дефектологов готовили только в 16 учебных заведениях по всей стране. Сейчас можно пройти 1−2 месячные курсы переподготовки, и ты уже «логопед». Такой «специалист» может поставить звуки, но будет ли он учиться дальше, наберет ли базу?
Дорого ли это
В Барнауле чек варьируется от 300 до 1000 рублей за одно занятие. Стоимость зависит от того, как логопед оценивает себя на рынке труда: от его стажа, умений, квалификации. Где он проводит занятие: у себя, у клиента дома или снимает помещение.
Топ профессий, при которых нужно говорить идеально
— Все педагогические — от воспитателей в детских садах до преподавателей вузов;
— журналисты;
— работники культуры;
— политики;
— юристы.
Но это только верхушка айсберга. Красивая речь нужна всем.
Артикуляционные упражнения для «полировки» дикции
Эти упражнения подходят как тем, кто хотел бы исправить речевые недостатки, так и тем, кто хочет просто разогреть речевой аппарат перед публичным выступлением. Упражнения лучше выполнять перед зеркалом в умеренном темпе.
«Заборчик»: плотно сомкните зубы и улыбнитесь «до ушей». Губы должны быть напряжены.
«Хоботок»: сожмите губы так, будто хотите чмокнуть бабулю, и крутите ими по часовой и против часовой стрелки.
Чередуем улыбку — «хоботок» под счет раз-два (8 раз).
«Часики»: улыбнитесь, откройте рот, губы не смыкайте. Попытайтесь дотянуться языком уголков рта (правой и левой щеки) по очереди, не облизывая губ и не двигая челюстью (8−10 раз).
«Грибочек»: улыбнитесь, широко открыв рот, и прижмите язык к небу. А потом цокайте — это уже упражнение «Лошадка».
«Чашечка»: улыбнитесь, широко откройте рот, высунув «широкий» язык и приподнимите его кончик и боковые края.
«Качели»: улыбнитесь, раскрыв широко рот. Упирайте кончик языка то за нижние зубы, то за верхние (8−10 раз).
«Кошечка умывается»: откройте широко рот, губы округлите. Круговыми движениями языка облизывайте губы в одну сторону (3 раза) и в противоположную (3 раза). Губы не смыкайте и не двигайте челюстью.
Скороговорки
Интернет-интервьюер интервента интервьюировал, интервьюировал да так и не проинтервьюировал.
У попа папа поп, а у кока папа кок.
Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.
Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.
Верзила Вавила весело ворочал вилы.
Около кола колокола, около ворот коловорот.
Купи кипу пик, пик кипу купи. Купи кипу пуха, кипу пуха купи.
Ткет ткач ткани на платки Тане.