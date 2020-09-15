Хочу певегововить, певевыгововить. Как барррнаульцу поставить «р» в 30 лет и почему ходить к логопеду не стыдно

В первом классе я ходила на занятия к школьному логопеду. И не понимала, чего от меня хотели. Лезут в рот железной палкой. Какие-то «киски лакают молочко», «давайте поцокаем», «а ну-ка порычи, как лев». Altapress.ru узнал, можно ли исправить дефекты речи во взрослом возрасте и как за месяц поставить любой звук.

Эльвира Добрынина — логопед высшей квалификационной категории, почетный работник общего образования РФ, автор более 40 пособий, картотек и статей, логопедический стаж 30 лет. Наталья Маслова — логопед-дефектолог с базовым медицинским образованием, стаж 15 лет.

Почему мы говорим неправильно

Логопед — специалист, который не только корректирует звукопроизношение, но и развивает фонематический слух (благодаря которому мы определяем, чем отличаются друг от друга фонемы), дыхание, темп речи. На коррекционных занятиях логопед обогащает лексический запас, уделяет большое внимание грамматически правильному оформлению фразы. А тем, кто просит «поставить букву», объясняет, чем она отличается от звука. Раз за разом.

Взрослые обращаются к логопеду гораздо реже, чем дети. Клиенты обычно желают исправить звукопроизношение, которое не удалось скорректировать в детстве. Обращаются и люди с заиканием, со слишком медленным или быстрым темпом разговора, при котором часто запинаются, «проглатывают» окончания, путают слоги, слова.

Речь. unsplash.com.

Причин, по которым речь развивается неправильно, множество — от гипоксии во время родов, снижения слуха и нарушений в работе головного мозга до банального родительского «сюсюканья».

Ребенок учится говорить подражая. Поэтому с ним с младенчества рекомендуется общаться как с человеком. Можно использовать мягкие интонации, добавлять умилительные нотки, растягивать гласные, но не искажать звуки.

Наталья Маслова,

логопед:

— Пример того, что речь развивается по подражанию — когда маленькие дети копируют заикающихся. Поэтому логопедические группы для заикающихся формируются отдельно.

Речь бывает плоха из-за нарушений в работе нервов, связывающих головной мозг и органы артикуляции: человек старается говорить четко, но у него все рано «каша во рту». Логопеды отмечают, что все чаще им приходится подключать к работе с пациентами неврологов и психологов.

Молчание. unsplash.com.

Эльвира Добрынина,

логопед:

— Сейчас современному логопеду приходится на практике сталкиваться с многообразием речевых дефектов, часто усугубляемых нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения. Раньше нарушения были более простыми (в основном неправильное звукопроизношение). Неговорящих детей за годы моей практики были всего единицы, аутисты встречались тоже редко. Чаще встречались дислалия и дизартрия (нарушения иннервации мышц артикуляционного аппарата) в легких проявлениях.

Часто людям, имеющим речевые нарушения, нужна комплексная помощь и поддержка не только логопеда, но и других специалистов. Психологи и психотерапевты нужны и физически здоровым. Зависимость от мнения окружающих, постоянное давление и стресс тоже могут быть причиной плохой дикции.

Застенчивые и зажатые люди говорят тихо, практически не открывая рта. И наоборот: сам дефект речи может давать ощущение неуверенности и неполноценности.

Речь. unsplash.com

Из анатомических особенностей, мешающих говорить: неполный или неудачно выправленный зубной ряд, неправильный прикус, заячья губа, волчья пасть. И, кончено, короткая подъязычная связка — та самая уздечка, которую якобы нужно подрезать, чтобы произносить звук «р».

На самом деле, если связка эластичная, логопед научит растягивать ее специальными упражнениями для подъема языка. И лишь у некоторых при рождении уздечка настолько короткая, что они не могут даже сосать молоко матери. В таком случае хирурги сразу ее подрезают.

Самый сложный звук

Само собой, это злополучный звук «р». Обычно с ним и приходят к логопедам взрослые клиенты. При нарушении его артикуляции, звук может либо искажаться, либо заменяться на другой, либо вообще не произноситься.

Эльвира Добрынина,

логопед:

— «Р» — вибрант, обычно он не возникает по подражанию. Мы не можем сказать: «Р-Р-Р-Р — повтори». Звук «р» нужно вызывать механическим способом — используя ватные палочки, соску, зонды с шариком, вибромассажеры. Легче всего он ставится на логопедическом массаже, в положении лежа на кушетке. А вот звук «л» может быть более длительным в автоматизации, ребенок долго привыкает контролировать его в речи. И даже взрослому человеку трудно внутренним слухом определить отличие искаженного «л» от нормированного.

Р. unsplash.com.

Фонематический слух, с помощью которого мы и различаем звуки, формируется постепенно. Поэтому дети повторяют: «Сва Саса по сасе». Для них «С» и «Ш» звучат примерно одинаково, но со временем они улавливают разницу. Иностранцам без подготовки тоже сложно идентифицировать звуки — их фонематический слух не настроен на систему другого языка.

Может ли взрослый исправить речь

Чем раньше начата коррекция, чем меньше патологический стаж — тем легче исправить дефект. Но это не значит, что взрослому будет не под силу развить произношение. Все дело в силе воли.

«Взрослый в отличие от ребенка мотивирован. Детей устраивает то, как они говорят, потому что близкие его понимают, а большего им и не нужно. С детьми нужно договариваться — через игры, эмоции. А взрослый знает, какого результата хочет добиться, и идет к цели до конца», — объясняет Наталья Маслова.

Логопед в Барнауле. www.naukaslov.ru

Самый возрастной клиент Натальи — женщина 35 лет, Эльвиры — мужчина 38 лет. К логопедам обращаются и люди пенсионного возраста, но обычно с афазией — распадом речи после перенесенного инсульта или инфаркта. Их практически заново учат говорить логопеды-афазиологи.

Наталья Маслова,

логопед:

— Корректировать звукопроизношение — как водить машину. Логопед помогает овладеть необходимыми движениями для правильной артикуляции. Путем многократных повторений, тренировочных упражнений действие постепенно становится автоматизированным, звук произносится «без раздумий». Как опытный автомобилист едет, не думая о педалях. Вырабатывается новый навык, нейронные связи. Чтобы ввести поставленный звук в речь, нужно постоянно его использовать. С одной моей пациенткой сделать это было очень сложно. Женщина 35 лет своей жизни избегала в активной речи искаженного «р». Она очень хорошо и достаточно быстро им овладела, но подойти к продавцу и попросить килограмм винограда затруднялась.

Рык. unsplash.com.

Как часто нужно заниматься

Самостоятельно нужно заниматься не меньше 30 минут. 10 минут — на «зарядку»: тренируем дыхание, разогреваем артикуляционный аппарат с помощью упражнений. Остальное — отрабатываем речевой материал, который дал логопед, произносим проблемные слова и скороговорки.

Лучше время разбить на несколько частей и заниматься в любую свободную минутку. Чем больше, тем лучше. Некоторые тренируются прямо на работе, к примеру, на заводе — станки шумят, никто ничего не слышит. Некоторые моют посуду, напевая «ра-ра-ра, ры-ры-ры — прокатимся с горы». При ежедневных тренировках автоматизировать звук можно за месяц-два, если нет поражения центральной нервной системы или анатомических проблем.

Часы СС0

А с периодичностью занятий непосредственно у логопеда не все однозначно.

Эльвира Добрынина,

логопед:

— Многое зависит от тяжести нарушений. Если дизартрия, то минимум три раза в неделю и логопедический массаж по показаниям. А вообще, взрослые ко мне ходят обычно два раза в неделю. Я должна научить, дать основу, и человек сам прорабатывает упражнения дома, отталкиваясь от полученных знаний. И так урок за уроком мы собираем навык.

О важности самостоятельной работы говорит и Наталья Маслова.

Наталья Маслова,

логопед:

— Все индивидуально. Учитывается и тяжесть дефекта, и личная ответственность при выполнении домашнего задания для закрепления. Соответственно, чем тщательнее будет самостоятельная работа дома, тем реже можно посещать логопеда, и наоборот.

Дистант и YouTube

Онлайн-занятия — примета времени, которая не обошла и логопедов. Однако намного проще показать с помощью рук и постановочного зонда, чем объяснять, как это сделать самому. С детьми заниматься онлайн еще тяжелее. Их нужно переключать, делать переменки, иначе они совсем потеряют концентрацию внимания.

С людьми с ограниченными возможностями здоровья дистанционно работать почти невозможно. Многим из них нужен логопедический массаж, просто демонстрации приемов будет недостаточно.

Онлайн-занятия. unsplash.com

А взрослым, которым осталось только автоматизировать звук, — в самый раз. Коллеги Эльвиры проводят онлайн-занятия для русскоговорящих иностранцев.

Если у человека нет проблем, ему нужно просто наработать дикцию — тогда можно и по урокам на YouTube тренироваться. Но нужно видео выбирать тщательно. Некоторые авторы советуют странные методики, которые у логопедов вызывают лишь недоумение. После таких уроков речь, возможно, придется исправлять специалисту.

Как выбрать хорошего логопеда

Знакомство со специалистами начинается с просмотра портфолио: стаж, диплом об образовании, профессиональная переподготовка и повышение квалификации, отзывы. Эльвира Добрынина советует смотреть сертификаты о прохождении курсов, как давно логопед обновлял знания. Если специалист считает, что и так все умеет, — это звонок. Если логопед считает, что он может исправить абсолютно любую проблему, — это звонок.

Эльвира Добрынина,

логопед:

— Невозможно охватить все области, нет врача, который лечит все. Мы сейчас приходим к тому, чтобы у логопеда была узкая специализация. Я, например, специализируюсь на «неговорящих» детках (ЗРР, моторная алалия, апраксия), а с заикающимися не работаю. Заикологов в Барнауле мало, но и таких клиентов тоже немного.

Поиск. unsplash.com

Логопед — человек с высшим педагогическим образованием. Профессия тесно связана с медициной, поэтому дефектологи изучают невропатологию, психопатологию, ЛОР и другие дисциплины. Медицинского образования, как правило, у таких специалистов нет, но они тоже могут работать в системе здравоохранения — в детских поликлиниках или отделениях, где лечат больных с афазией.

Эльвира Добрынина,

логопед:

— Логопедию нам давали только очно. Пять лет практики и семинаров. Я училась в 1985—1990-х годах в Свердловском педагогическом университете, тогда дефектологов готовили только в 16 учебных заведениях по всей стране. Сейчас можно пройти 1−2 месячные курсы переподготовки, и ты уже «логопед». Такой «специалист» может поставить звуки, но будет ли он учиться дальше, наберет ли базу?

Дорого ли это

В Барнауле чек варьируется от 300 до 1000 рублей за одно занятие. Стоимость зависит от того, как логопед оценивает себя на рынке труда: от его стажа, умений, квалификации. Где он проводит занятие: у себя, у клиента дома или снимает помещение.

Деньги. Монеты. CC0

Топ профессий , при которых нужно говорить идеально — Все педагогические — от воспитателей в детских садах до преподавателей вузов; — журналисты; — работники культуры; — политики; — юристы. Но это только верхушка айсберга. Красивая речь нужна всем.

Микрофон. unsplash.com

Артикуляционные упражнения для «полировки» дикции

Эти упражнения подходят как тем, кто хотел бы исправить речевые недостатки, так и тем, кто хочет просто разогреть речевой аппарат перед публичным выступлением. Упражнения лучше выполнять перед зеркалом в умеренном темпе.

«Заборчик»: плотно сомкните зубы и улыбнитесь «до ушей». Губы должны быть напряжены. «Хоботок»: сожмите губы так, будто хотите чмокнуть бабулю, и крутите ими по часовой и против часовой стрелки. Чередуем улыбку — «хоботок» под счет раз-два (8 раз). «Часики»: улыбнитесь, откройте рот, губы не смыкайте. Попытайтесь дотянуться языком уголков рта (правой и левой щеки) по очереди, не облизывая губ и не двигая челюстью (8−10 раз). «Грибочек»: улыбнитесь, широко открыв рот, и прижмите язык к небу. А потом цокайте — это уже упражнение «Лошадка». «Чашечка»: улыбнитесь, широко откройте рот, высунув «широкий» язык и приподнимите его кончик и боковые края. «Качели»: улыбнитесь, раскрыв широко рот. Упирайте кончик языка то за нижние зубы, то за верхние (8−10 раз). «Кошечка умывается»: откройте широко рот, губы округлите. Круговыми движениями языка облизывайте губы в одну сторону (3 раза) и в противоположную (3 раза). Губы не смыкайте и не двигайте челюстью.

Скороговорки