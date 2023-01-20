Холод в сельских домах на Алтае стал поводом для уголовного дела

Жители села неоднократно жаловались на холод в Госжилинспекцию и даже записали видеообращение алтайским властям.
Шипуновцы отметили, что холод наступил после строительства новой дорогой котельной и замены теплотрассы, пишут «Вести Алтай».
Делом заинтересовались сотрудники алтайского Следкома. Она зафиксировали, что в некоторых домах температура не превышала +10 градусов, что дало повод завести уголовное дело против местной энергокомпании.
Ранее барнаульцы получили счета за отопление, которые их неприятно удивили.
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