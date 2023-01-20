Холод в сельских домах на Алтае стал поводом для уголовного дела

В селе Шипуново Алтайского края против местной теплоснабжающей организации возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» из-за холода в домах.

Жители села неоднократно жаловались на холод в Госжилинспекцию и даже записали видеообращение алтайским властям.

Шипуновцы отметили, что холод наступил после строительства новой дорогой котельной и замены теплотрассы, пишут «Вести Алтай».

Делом заинтересовались сотрудники алтайского Следкома. Она зафиксировали, что в некоторых домах температура не превышала +10 градусов, что дало повод завести уголовное дело против местной энергокомпании.

Ранее барнаульцы получили счета за отопление, которые их неприятно удивили.