Холодно, но без осадков. Какая погода придет в Алтайский край 26 января

Погода в Алтайском крае

Температура воздуха ночью составит -18,-23 гр., местами по западу -10,-15 гр. Днем потеплеет до -3,-8 гр., местами будет морозно до -13 гр.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с, местами по западу порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле будет морозно, столбик термометра опустится до -18,-20 гр. Днем же воздух немного прогреется до -6,-8 гр.

Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный 2-7 м/с.

Ранее сообщалось, что почти сутки будет терзать людей магнитная буря, которая обрушилась на Землю.

Самое важное - в нашем Telegram-канале