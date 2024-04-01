Холодную воду отключат в Барнауле. Адреса

2 апреля с 9:30 до 19:00 подачу холодной воды ограничат по ул. Солнечная Поляна.
Под отключение попадут дома №30, 30/2, 30в, 30г, 35.
Ранее барнаульцам рассказали, почему цвет и вкус воды может измениться.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Из-за плановых ремонтных работ в городе будет отсутствовать холодное водоснабжение по некоторым адресам, сообщает Росводоканал Барнаул.
2 апреля с 9:30 до 19:00 подачу холодной воды ограничат по ул. Солнечная Поляна.
Под отключение попадут дома №30, 30/2, 30в, 30г, 35.
Ранее барнаульцам рассказали, почему цвет и вкус воды может измениться.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter