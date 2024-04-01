1 апреля
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Жизнь

Холодную воду отключат в Барнауле. Адреса

Из-за плановых ремонтных работ в городе будет отсутствовать холодное водоснабжение по некоторым адресам, сообщает Росводоканал Барнаул.

Душ, горячая вода.
Душ, горячая вода.
unsplash.com

2 апреля с 9:30 до 19:00 подачу холодной воды ограничат по ул. Солнечная Поляна.

Под отключение попадут дома №30, 30/2, 30в, 30г, 35.

Ранее барнаульцам рассказали, почему цвет и вкус воды может измениться.

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