Художник снял на видео сожжение «ленивых собак», которых не удалось продать по пять тысяч рублей

Красноярский художник с ником Lazy dog, скрывающий настоящее имя, опубликовал в своем Instagram видео сожжения картин с «Ленивым псом».

Ранее художник предупредил подписчиков, что не желает складировать холсты, поэтому решил их распродать, а оставшиеся сжечь.

Судя по всему, мастеру таки пришлось скрасить серые будни теплом и красотой горящего искусства.

«Сожжение работ. 15.12.20», — кратко подписал художник десятиминутное видео.



Как уточняет «Проспект Мира», каждая картина стоила 5 тыс. рублей — три полотна из девяти купили, остальные сгорели.

Сам художник — создатель «Ленивого пса», одного из самых известных персонажей граффити в Красноярске.

Ранее художник из Алтайского края «поселил» Человека-Паука в альтернативную реальность, вписав его в жизнь провинциального городка.