Смотрите, как молодые художники разукрасили уголок Новосибирска

Новосибирские художники разрисовали стены галереи «100 квадратов» в Центральном парке. Об этом сообщает «Инцидент. Новосибирск».

В акции стрит-арта приняли участие многие новосибирские мастера этого уличного искусства. Акция проходила под девизом «Красота внутри».

При этом одновременно художники много занимались с детьми, учили их пользоваться баллончиками с красками, объясняли, с чего нужно начинать уличную картину.

Руководитель галереи «100 квадратов» Яна Довгаль сообщила, что в этом году сезон стрит-арта закрыт, но в 2021-м он обязательно юудет продолжен. У художников есть большие планы по работе на городском транспорте, а также в парках и аллеях.

Напомним, ранее аналогичную акцию под названием «Ближе» в центре города провели барнаульские молодые художники. Теперь можно сравнить работы сибиряков и выбрать ту, что больше по душе.