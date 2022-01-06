4 идеи, как пережить одиночество в Рождество и унять тоску одиноких каникул

Люди от одиночества порой готовы лезть на стенку. Особенно — в новогодние и рождественские каникулы, когда все вокруг напоминает нам: это семейные праздники, дни единения родных и общего веселья. А как быть, если ты один? Если вынужден остаться на самоизоляции или у друзей и семьи Covid? Altapress.ru изучил, как умные люди советуют унять тоску одиночества.

Общайтесь с другими ежедневно хотя бы через мессенджеры

На самом деле очень важно разговаривать с кем-то каждый день каникул — лично, по телефону, с помощью видеозвонка.

«Если беспокоитесь, что проведете Рождество в одиночестве, начните общаться с друзьями прямо сейчас, чтобы узнать, можете ли вы спланировать совместные веселые занятия. Даже если они не на само Рождество», — полагает предлагает доктор Елена Турони, психолог-консультант и соучредитель психологической клиники Челси.

Проведите онлайн-Рождество, создав чат в Skype или группу во ВКонтакте или Facebook. Этот совет может показаться банальным. Но ведь при такой праздновании масса удобств: люди могут заходить и уходить, когда им заблагорассудится, а вам не нужно готовить, убирать или даже вставать с дивана.

Мессенджер WhatsApp. Pixabay.com

«Выходите в Интернет в какой-то запланированный момент в течение дня — скачайте Zoom, найдите время, чтобы отпраздновать с друзьями или семьей. Это дает вам возможность не только наслаждаться, но и предвкушать что-то», — считает поведенческий психолог Джо Хеммингс.

Почему бы не подготовить тест или не пообщаться онлайн с людьми, которых вы не можете увидеть лично? Или просто поужинайте с другими через Facetime или Zoom.

Депрессия. Одиночество altapress.ru

Делайте то , что заставляет вас чувствовать себя хорошо

Сосредоточьте внимание на том, что вам нравится делать. Это может быть:

Покупка или приготовление любимой праздничной еды.

Долгое принятие ванны с пеной на Рождество.

Прогулка в день Рождества — большая или маленькая , или даже пробежка.

или даже пробежка. Если вы общительный человек , посетите церковную службу.

посетите церковную службу. Если любите свою работу и у вас есть возможность — поработайте , проведите день продуктивно. Если работа связана с общением с коллегами или клиентами , это разумный выбор.

проведите день продуктивно. Если работа связана с общением с коллегами или клиентами это разумный выбор. Если нет возможности поработать , проведите день , работая по дому или над проектом , который вы слишком долго откладывали.

проведите день работая по дому или над проектом который вы слишком долго откладывали. Сделайте что-нибудь необычное: начните изучать новый язык , работать над романом , который всегда был у вас в голове.

Словом, делайте то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Рождество — день, когда можно и нужно заниматься тем, что делает вас счастливыми. И тогда, возможно, вы будет наслаждаться своим одиночеством, а не страдать от него.

Поддержка. Психологическая помощь. unsplash.com.

Спасайтесь тем , что помогаете другим людям

Добровольная помощь — это способ общаться с другими людьми, повышать свою самооценку и приносить радость людям, которым повезло меньше.

Можно договориться и принести подарки в детскую больницу или навестить одиноких жильцов дома престарелых. «Поддержка других людей, которые борются, может вызвать чувство общности и отвлечь нас от нашей собственной борьбы», — говорит доктор Турони.

Как найти этих людей? Есть местные благотворительные организации, которые ищут помощников. Есть соседи, которым трудно выходить из дому — о них может рассказать старший по дому. Не забудьте принять меры предосторожности, чтобы защитить их и себя — наденьте маску и держите дистанцию.

Одиночество. CCO

Разделяйте свои опасения с другими

А в общем, не страдайте молча. Расскажите своим друзьям и семье (или даже психотерапевту) о том, что вы чувствуете, и выпустите все это наружу.

Возможно, вы не хотите это делать, полагая, что нельзя перекладывать на других свои горести. На самом деле, люди любят помогать.

Если вы переживаете трудные времена, простой акт обмена своими проблемами — с друзьями, семьей или даже профессионалом — может оказать положительное влияние на ваше самочувствие, объясняет Джо Хеммингс.

«Это самораскрытие перед кем-то, кого мы любим и кому доверяем, может быть глубоко исцеляющим — оно снижает стресс и укрепляет нашу иммунную систему, — считает Джо.

Использованы материалы британских изданий Woman&Home, Verywellmind и Express.