«Иди лесом»: Дегтярев уволил крупного чиновника, поддержавшего Фургала

Петрова лишили должности «за сепаратизм и нарушения кодекса госслужбы». Формальной причиной стало видео «В поддержку Сергея Фургала», опубликованное на YouTube-канале чиновника.

О решении расстаться с замминистра Дегтярев заявил во время прямой линии с жителями региона, которую транслировали по местным телеканалам.

Губернатор отметил, что Петров якобы призвал отделить Хабаровский край от России — это, собственно, и есть сепаратизм.

«Чистой воды экстремизм. Чудик за госсчет существует, но начал призывать к отделению нашего края от России. Что в голове у человека? Все официально зафиксировано», — высказался Дегтярев.

Примечательно, что Петров в своем видео утверждал как раз обратное — что жители Хабаровского края не сепаратисты.

Также он призвал вернуть из Москвы арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, которому уже два месяца не могут предъявить обвинение в убийстве.

«Какие мы сепаратисты? Сепаратисты живут в столице, отгородились от нас стеной. Месяц народ выходит на улицы, но его не видят», — говорил чиновник.

По сути, Петров выступил за предоставление региону таких же прав, как у Якутии или Татарстана — сделать Республику Хабаровскую из Хабаровского края.

Барнаул — «столица экстремизма»

Что касается увольнения, то, по мнению Петрова, Дегтярев даже не смотрел видео. Более того, как пишет DVHAB.ru, бывший чиновник не стал лезть за словом в карман, чтобы жестко ответить новому главе региона.

«Услышал комментарий Дегтярева в свой адрес, и у меня родился слоган для новой статьи: „Мелочный губернатор большого края“. Есть призыв к Москве считаться с нами. И есть план действий, как добиться этого. По логике нынешнего руководства края, чиновники не имеют права критиковать власть. Удобная позиция. Но есть Конституция России, которая прямо говорит об обратном», — заявил Петров.

Ранее в Хабаровском крае задержали бывшего и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства. За неделю до этого Дегтярев обвинил чиновника в саботаже.