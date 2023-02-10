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Жизнь

Игнорируй обидчиков: «Ростелеком» в День интернета провел киберурок для барнаульских школьников

«Ростелеком», как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде*, провел для учащихся школы № 1 Барнаула урок по кибербезопасности. Занятие состоялось 7 февраля, в Международный день безопасного интернета.

«Ростелеком» провел для учащихся школы № 1 г. Барнаула урок по кибербезопасности.
«Ростелеком» провел для учащихся школы № 1 г. Барнаула урок по кибербезопасности.
Фото: Олег Укладов.

Во время урока специалисты «Ростелекома» обсудили с детьми основные правила поведения в соцсетях: рассказали, как реагировать на кибербуллинг (запугивание и травлю с помощью цифровых технологий), разговаривать с мошенниками, распознавать фейки и фальшивые аккаунты и не стать жертвой тревожного спама.

— Спасибо организаторам, очень полезный урок получился. Наши ученики знают, что можно выкладывать в сеть, а что — нет, но при этом переживают, что станут жертвами мошенников или травли в соцсетях. Ситуация по этому направлению у нас сейчас выглядит более благополучно. Это, прежде всего, результат предпринимаемых школой мер по безопасности и профилактике, — сообщила классный руководитель учащихся 5 класса СОШ № 1 Наталья Токарева.

Для закрепления правил ребятам показали видеоролики из мини-сериала «Кибербезопасность для детей и взрослых» и презентовали полезную книгу журналиста Станислава Макарова «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».

«Ростелеком» провел для учащихся школы № 1 г. Барнаула урок по кибербезопасности.
«Ростелеком» провел для учащихся школы № 1 г. Барнаула урок по кибербезопасности.
Фото: Олег Укладов.

— Вопрос кибербезопасности — одни из ключевых в современном обществе. Работа «Ростелекома» в части создания комфортной и безопасной цифровой среды для детей также соответствует и миссии Альянса, — сообщила ведущий специалист Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева. — При проведении уроков мы показываем школьникам правильную модель поведения и заранее готовим их к возможным угрозам. С другой стороны, эту тему взрослые должны знать лучше. Поэтому рекомендуем им смотреть наш мини-сериал, изучать книгу и как можно чаще обсуждать все это вместе с детьми.

После завершения урока «Ростелеком» передал книгу о кибербезопасности в подарок библиотеке школы № 1.

«Ростелеком» провел для учащихся школы № 1 г. Барнаула урок по кибербезопасности.
«Ростелеком» провел для учащихся школы № 1 г. Барнаула урок по кибербезопасности.
Фото: Олег Укладов.

Для справки: Мини-сериал «Кибербезопасность для детей и взрослых» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink, цифровом видеосервисе «Ростелекома». Электронная версия книги доступна для скачивания на официальном сайте компании по ссылке https://www.company.rt.ru/social/book_cybersecurity/.

*Альянс по защите детей в цифровой среде образован в сентябре 2021 года. Миссия организации — развивать безопасное интернет-пространство для детей, в котором можно общаться и дружить, учиться и развиваться. В состав объединения вошли девять известных технологических, цифровых и медиакомпаний России. Каждый участник подписал хартию и обязался прилагать максимум усилий для выполнения миссии.

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