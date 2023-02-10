Игнорируй обидчиков: «Ростелеком» в День интернета провел киберурок для барнаульских школьников

Во время урока специалисты «Ростелекома» обсудили с детьми основные правила поведения в соцсетях: рассказали, как реагировать на кибербуллинг (запугивание и травлю с помощью цифровых технологий), разговаривать с мошенниками, распознавать фейки и фальшивые аккаунты и не стать жертвой тревожного спама.

— Спасибо организаторам, очень полезный урок получился. Наши ученики знают, что можно выкладывать в сеть, а что — нет, но при этом переживают, что станут жертвами мошенников или травли в соцсетях. Ситуация по этому направлению у нас сейчас выглядит более благополучно. Это, прежде всего, результат предпринимаемых школой мер по безопасности и профилактике, — сообщила классный руководитель учащихся 5 класса СОШ № 1 Наталья Токарева.