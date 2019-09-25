IKEA прекратила рекламную кампанию с «нацистским» слоганом

Магазин IKEA остановит рекламу, в котором звучит слоган «Каждому свое», сообщают РИА Новости. Они также извинились перед всеми, чьи чувства она могла задеть.

«Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании», — заявили представители шведской компании.

Латинская фраза «Каждому свое» (Suum cuique) написана нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, по-немецки она звучит как Jedem das Seine.

На двусмысленную фразу обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал IKEA отказаться от ее использования.

Ранее алтайскому УФАС не понравилась реклама другого мебельного магазина в Барнауле. На фото было указано, что диван продается за 4999 руб — «Цены как на фото! Без скрытых условий». Однако такая цена предоставлялась только при покупке двух других дополнительных товаров.