Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

IKEA прекратила рекламную кампанию с «нацистским» слоганом

Магазин IKEA остановит рекламу, в котором звучит слоган «Каждому свое», сообщают РИА Новости. Они также извинились перед всеми, чьи чувства она могла задеть.

Магазин IKEA.
Магазин IKEA.
CC0.

«Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании», — заявили представители шведской компании.

Латинская фраза «Каждому свое» (Suum cuique) написана нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, по-немецки она звучит как Jedem das Seine.

На двусмысленную фразу обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал IKEA отказаться от ее использования.

Ранее алтайскому УФАС не понравилась реклама другого мебельного магазина в Барнауле. На фото было указано, что диван продается за 4999 руб — «Цены как на фото! Без скрытых условий». Однако такая цена предоставлялась только при покупке двух других дополнительных товаров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость