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Жизнь

Имя для алтайского снежного барса выбрали с помощью народного голосования

Барса назвали Инеем, сообщает организатор голосования "Эвалар".

В конце 2023 года российские и монгольские ученые проводили исследование трансграничной популяции снежных барсов. В процессе они обнаружили ранее неизвестного молодого самца ирбиса. Ученые поняли это, проанализировав рисунок на шкуре зверя.

Вследствие этого компания "Эвалар" запустила всероссийскую акцию «Придумай имя снежному барсу», которая продолжалась три месяца.

В рамках конкурса было получено более 300 вариантов имен. 10 лучших отобрали звезды и экологи, а победителя определили посредством народного голосования в соцсетях. Теперь барса зовут Иней. Имя предложил Михаил Емышев из Москвы. Ему достался главный приз – путешествие на Алтай, где обитают барсы.

Ранее на Алтае заметили семью снежных барсов, ранее сломавших фотоловушку.

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