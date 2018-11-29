Индустриальный пейзаж: изменившуюся Землю показали с высоты

«Добыча полезных ископаемых, загрязнение воды фосфатами, груды мусора и пластмассы — все это шрамы постиндустриального мира на теле Земли», — отмечает фотограф.

Он часто снимает с вертолета, иногда использует спутниковые снимки.

«Люди могут идти по свалке и думать, что там нечего снимать. Но там есть кадры, нужно только пойти туда и найти их», — добавляет Буртынский.