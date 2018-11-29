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Жизнь
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Индустриальный пейзаж: изменившуюся Землю показали с высоты

Канадский фотограф Эдвард Буртынский представил новый проект, в котором показал влияние человеческой деятельности на природу.

Земля. Вид из космоса.
Земля. Вид из космоса.
открытые источники (CC0)

«Добыча полезных ископаемых, загрязнение воды фосфатами, груды мусора и пластмассы — все это шрамы постиндустриального мира на теле Земли», — отмечает фотограф.

Он часто снимает с вертолета, иногда использует спутниковые снимки.

«Люди могут идти по свалке и думать, что там нечего снимать. Но там есть кадры, нужно только пойти туда и найти их», — добавляет Буртынский.

Для нового проекта он посетил 20 стран в течение 5 лет.

Снимки опубликованы в книге «Антропоцен». Так неофициально обозначают геологическую эпоху, в которой человеческая активность играет существенную роль в экосистеме Земли, пишет mail.ru.

Работы фотографа хранятся в более чем 50 музеях мира.

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