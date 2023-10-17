Информацию о смерти украинского шоумена опровергли, он находится в больнице в критическом состоянии

Об этом сообщила член общественной палаты РФ Анна Ревякина, указывает Газета.Ru. Сивохо жив, но его состояние крайне тяжелое, и он находится на системе жизнеобеспечения.
По словам Ревякиной, врачи рассматривают возможность отключения его от системы жизнеобеспечения и уже предложили родным прощаться с ним.
У него развилась полиорганная недостаточность на фоне сепсиса.
Ранее сообщалось, что Сивохо умер в возрасте 54 лет. Об этом также сообщала член общественной палаты РФ.
В течение своей карьеры Сивохо принимал участие в командах ДПИ, «Дрим-Тим» и Сборная СНГ, дважды достигая финала Высшей лиги КВН.
В последнее время работал креативным продюсером ООО «Квартал 95». Занимался политикой.