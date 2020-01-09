Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Инициативу снизить пенсии назвали репрессиями

Изъятие у пенсионеров пенсии за неуплату по ЖКХ — репрессивная мера, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ранее зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова заявила, что у Пенсионного фонда России (ПФР) есть сразу три основания для снижения размера пенсии для пожилых граждан страны: во-первых, переезд в другой субъект Федерации, во-вторых, неоплаченный счет за квартиру или штраф.

Также взыскать из пенсии могут излишне выплаченную ранее сумму.

«Если первый факт уже известен, когда пенсионеры переезжают из северных регионов в центральные и им уменьшают пенсии, то изымать у пожилых деньги за неуплату ЖКХ — идея странная и репрессивная», — рассказал Колташов.

По его словам, пенсионеры и так не богато живут, пишет ura.ru. «А если у россиян есть долги, то ПФР должен начислять пенсии таким образом, чтобы они могли на свои пенсии жить и оплачивать ЖКХ», — пояснил свою позицию эксперт.

«ПФР мог бы предложить для пенсионеров хотя бы убрать НДС в 20% из счетов ЖКХ. Они освобождены от уплаты имущественного налога на квартиру или дачу, но они платят косвенные налоги. За лекарства пенсионерам никто не возвращает заплаченные налоги — вот с какой идеей нужно выступать», — уверен Колташов

Ранее миллиардер, президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что у россиян низкие зарплаты и пенсии. По его мнению, все это не способствует увеличению ВВП. Он также отметил, что без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что товар просто будет некому продавать.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость