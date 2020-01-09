Инициативу снизить пенсии назвали репрессиями

Ранее зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова заявила, что у Пенсионного фонда России (ПФР) есть сразу три основания для снижения размера пенсии для пожилых граждан страны: во-первых, переезд в другой субъект Федерации, во-вторых, неоплаченный счет за квартиру или штраф.

Также взыскать из пенсии могут излишне выплаченную ранее сумму.

«Если первый факт уже известен, когда пенсионеры переезжают из северных регионов в центральные и им уменьшают пенсии, то изымать у пожилых деньги за неуплату ЖКХ — идея странная и репрессивная», — рассказал Колташов.

По его словам, пенсионеры и так не богато живут, пишет ura.ru. «А если у россиян есть долги, то ПФР должен начислять пенсии таким образом, чтобы они могли на свои пенсии жить и оплачивать ЖКХ», — пояснил свою позицию эксперт.

«ПФР мог бы предложить для пенсионеров хотя бы убрать НДС в 20% из счетов ЖКХ. Они освобождены от уплаты имущественного налога на квартиру или дачу, но они платят косвенные налоги. За лекарства пенсионерам никто не возвращает заплаченные налоги — вот с какой идеей нужно выступать», — уверен Колташов

Ранее миллиардер, президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что у россиян низкие зарплаты и пенсии. По его мнению, все это не способствует увеличению ВВП. Он также отметил, что без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что товар просто будет некому продавать.