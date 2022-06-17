Инна Анисимова стала новым депутатом Барнаульской гордумы

Победитель предварительного голосования «Единой России», главный врач городской поликлиники № 9 Инна Анисимова получила мандат по решению Президиума регионального политического совета партии. Теперь её полномочия подтвердили депутаты городской думы.

По словам председателя Барнаульской гордумы Галины Буевич, представитель сферы здравоохранения усилит команду как фракции «Единая Россия» в гордуме, так и всего представительного органа города.

— Сегодня команда как депутатов Барнаульской городской Думы, так и команда фракции «Единая Россия» пополнилась ещё одним депутатом — известным в нашем городе профессионалом своего дела, главным врачом городской поликлиники № 9 Инной Владимировной Анисимовой. Она — настоящий патриот своей малой Родины: родилась в Барнауле, окончила здесь вуз и работает в одной из самых сложнейших и благородных сфер — сфере здравоохранения — уже 30 лет. Важно, что Инна Анисимова — является победителем предварительного голосования «Единой России». Свою поддержку и доверие ей выразили сами барнаульцы. Такие профессионалы команде «Единой России» нужны, — отметила Галина Буевич.

Добавим, Инна Анисимова родилась в Барнауле. В 1992 году окончила Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С этого же времени начала работать по специальности. В 2013 году назначена на должность главного врача городской поликлиники № 9. Является врачом высшей категории.