Инвестор попытался засудить Telegram, но остался должен

Основатель компании по разработке мобильных приложений Zotobi Management Limited Игорь Чуприн потребовал от Telegram вернуть ему 100% инвестиций в TON, узнал Forbes .

Чуприн требовал компенсацию в $280 000. В 2018 году он вложил в криптовалюту TON основателя Telegram Павла Дурова $1 млн, а в мае 2020 года проект закрылся.

Суд отклонил все претензии Zotobi и, более того, потребовал от компании покрыть судебные издержки Telegram на $700 000 и издержки суда на £55 944.

Разбирательство проходило осенью 2021 года. В суде по видеосвязи давали показания Дуров, Чуприн и вице-президент Telegram Илья Перекопский.

Ранее Павел Дуров заявил, что запрет криптовалют уничтожит ряд отраслей экономики.