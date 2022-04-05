6 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Инвестор попытался засудить Telegram, но остался должен

Основатель компании по разработке мобильных приложений Zotobi Management Limited Игорь Чуприн потребовал от Telegram вернуть ему 100% инвестиций в TON, узнал Forbes.

Telegram, социальные сети.
Telegram, социальные сети.
CC0

Чуприн требовал компенсацию в $280 000. В 2018 году он вложил в криптовалюту TON основателя Telegram Павла Дурова $1 млн, а в мае 2020 года проект закрылся.

Суд отклонил все претензии Zotobi и, более того, потребовал от компании покрыть судебные издержки Telegram на $700 000 и издержки суда на £55 944.

Разбирательство проходило осенью 2021 года. В суде по видеосвязи давали показания Дуров, Чуприн и вице-президент Telegram Илья Перекопский.

Ранее Павел Дуров заявил, что запрет криптовалют уничтожит ряд отраслей экономики.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость