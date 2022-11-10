10 ноября
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Жизнь

Инженер собрал костюм Железного человека и начал резво летать

YouTube-блогер Джек Лейзер собрал костюм Железного человека, позволяющий ему летать, сообщает Nerdist.

Железный человек.
Железный человек.
www.kinopoisk.ru

Мужчина поднимается в воздух за счет большого количества турбин, закрепленных на руках. Также имеется ранец за спиной.

Костюм — в традиционных красно-золотых цветах, есть функциональный шлем.

Один сеанс полета длится около минуты, пишет Газета.Ru.

На создание костюма ушло несколько лет. И обошелся он инженеру в сумму более 50 тыс. долларов.

Между тем новосибирские ученые собрались за два года собрать летающий автомобиль. Прототип 60-килограммового аппарата вертикального взлета и посадки на циклических движителях впервые был представлен в августе 2020 года

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