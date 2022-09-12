iPhone 14 появится в России, адаптированный для российских операторов

Россия официально вошла в перечень государств, где сможет функционировать новый iPhone 14. Также его смогут ввозить на продажу для отечественного рынка. Об этом сообщает РБК .

Компания Apple обнародовала полный перечень модификаций нового iPhone 14, для работы с операторами мобильной связи стран мира. Среди них есть и Россия.

Также глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый телефон будут поставлять в Россию по параллельному импорту. Ее действие власти планируют продлить на весь 2023 год. То есть устройства будут ввозить в страну без официального разрешения производителя.

7 сентября компания Apple представила линейку новых смартфонов на очередной ежегодной презентации. В нее вошли модели iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max.