13 сентября
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Жизнь

iPhone 14 появится в России, адаптированный для российских операторов

Россия официально вошла в перечень государств, где сможет функционировать новый iPhone 14. Также его смогут ввозить на продажу для отечественного рынка. Об этом сообщает РБК.

iPhone, фото.
iPhone, фото.
СС0

Компания Apple обнародовала полный перечень модификаций нового iPhone 14, для работы с операторами мобильной связи стран мира. Среди них есть и Россия.

Также глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый телефон будут поставлять в Россию по параллельному импорту. Ее действие власти планируют продлить на весь 2023 год. То есть устройства будут ввозить в страну без официального разрешения производителя.

7 сентября компания Apple представила линейку новых смартфонов на очередной ежегодной презентации. В нее вошли модели iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max.

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