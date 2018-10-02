Исследователи изучали умственные способности собак

Эксперты изучили более 300 исследований мышления животных. И пришли к выводу, что другие ученые зачастую преувеличивали умственные способности собак, пишет Learning & Behavior.
Установлено, что собаки необычно хорошо справляются с решением простых физических задач и могут превосходить в этом даже обезьян. Но с подобными головоломками не хуже справлялись еноты, гиены и некоторые другие сородичи собак.
Кроме того, действия человека неплохо имитировали волки, пишет «Росбалт». Более того, дельфины, шимпанзе и ряд других животных превосходят собак в этом отношении.