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Исследователи изучали умственные способности собак

Британские исследователи попытались выяснить, действительно ли собаки интеллектуально превосходят других животных.

Щенок. Собака.
Щенок. Собака.
СС0

Эксперты изучили более 300 исследований мышления животных. И пришли к выводу, что другие ученые зачастую преувеличивали умственные способности собак, пишет Learning & Behavior.

Установлено, что собаки необычно хорошо справляются с решением простых физических задач и могут превосходить в этом даже обезьян. Но с подобными головоломками не хуже справлялись еноты, гиены и некоторые другие сородичи собак.

Кроме того, действия человека неплохо имитировали волки, пишет «Росбалт». Более того, дельфины, шимпанзе и ряд других животных превосходят собак в этом отношении.

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