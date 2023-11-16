Истеблишмент Алтая высказался, какие международные рейсы должны появиться в обновленном аэропорту

В аэропорту им. Титова 14 ноября приступили к строительству нового терминала. Старое здание сносить не будут, вместо этого в будущем в нем обустроят международный аэровокзал. Пока международных рейсов из Барнаула нет, но, вероятно, появятся. Мы спросили влиятельных представителей медицины, туризма и промышленности, каких направлений не хватает лично им для отдыха или работы и какие обязательно нужны краю и городу.

Олег Акимов,

заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха»:

— Нужен рейс в Китай. Многие сейчас сотрудничают с ним. Мы практикуем в одном из отделений китайские методы лечения. Да и технику автомобильную и строительную покупаем китайскую.

Также мы хотели бы видеть у нас китайских туристов — это интересный опыт. Из Европы сейчас совсем нет отдыхающих. И сами бы, конечно, ездили. Я много раз был в Даляне, Пекине, на Хайнане и с удовольствием еще раз бы там отдохнул.

Олег Акимов. Новая лестница в Денисову пещеру. Екатерина Карзова

Светлана Харченко,

гендиректор центра реабилитации «Территория здоровья»:

— Нас очень интересует Казахстан в плане развития медицинского туризма. Нам бы хотелось, чтобы жители Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска приезжали в наш реабилитационный центр, проходили лечение и любовались алтайскими пейзажами.

Ведь наш центр расположен в живописной части города Барнаула и окружен уникальным сосновым ленточным бором. Наши же пациенты, в свою очередь, могли бы посещать эти города для отдыха и туризма.

Светлана Харченко. Дмитрий Лямзин.

Евгения Беспалова,

директор турфирмы «100 дорог»:

— Сложный вопрос: непросто прогнозировать спрос на два года вперед. Вот в Таиланд поставили рейсы (в Паттайю. — Прим. Ред.), а спроса не было — и сняли.

Думаю, что точно будут востребованы чартерные рейсы в Турцию в летний период.

Евгения Беспалова. https://vk.com/id2169126

Дмитрий Иванов,

замдиректора по инновационному развитию завода РУФ-2:

— Для бизнеса было бы неплохо запустить рейсы в Казахстан (Алматы, Астана), в Турцию (Стамбул), в Беларусь (Минск) и в Германию. Это ключевые направления, с которыми мы сталкиваемся в работе: периодически ездим туда на выставки и деловые встречи.

Ну а для отдыха предпочтительна Азия: Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам, Китай. Впрочем, с удовольствием полетел бы напрямую и в Турцию, Кипр или Грузию.

Проект барнаульского аэропорта.

В общем, привилегированные круги барнаульского общества в основном ориентируются на Азию. Причины тому может две: во-первых, географическое положение, во-вторых, политическая и экономическая обстановка в мире.

Впрочем, волнуют истеблишмент не только международные рейсы.

Иван Газукин,

исполнительный директор «Новоалтайского маслосырзавода»:

—Набор внутренних рейсов меня вполне устраивает, есть основные направления: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург. Меня не смущает необходимость пересадки в столице. Я прекрасно понимаю, что необходимости в увеличении рейсов из Барнаула сейчас, скорее всего, нет.

Настораживает вопрос цены. Недавно летал в Москву и не взял сразу обратный билет. Когда надо было возвращаться (это была суббота), стоимость билета оказалась 48 тыс. рублей. Остался в Москве еще на один день и улетел за 24 тысячи. Я считаю, что это дорого.

Смущает то, что после строительства нового терминала, цены могут стать еще выше.