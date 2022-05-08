8 мая
﻿
Жизнь

Исторический выбор: хранители природы предложили россиянам выбрать имя пятнистому красавцу

Дирекция заповедников «Земля леопарда» предложила всем желающим принять участие в выборе имени для молодого представителя семейства кошачьих из «Кедровой пади». Ученые пока присвоили леопарду только идентификационный номер Leo 225M. Животное недавно поселилось в одном из старейших заповедников, поэтому собственным именем еще не обзавелось, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Леопард Leo 225M, поселившийся в одном из старейших заповедников Дальнего Востока – "Кедровой пади".
Леопард Leo 225M, поселившийся в одном из старейших заповедников Дальнего Востока – "Кедровой пади".
ФГБУ "Земля леопарда"

Территория «Кедровой пади» по размеру подходит только одному самцу и нескольким самкам. Долгое время здесь хозяйничал леопард по кличке Актер (Толстый). Потом фотоловушки зафиксировали Лорда и Меамура. В 2015 году «престол» в «Кедровой пади» занял Тайфун. Он не раз становился героем фотосессий, сделанных из фотоукрытий на сопредельной территории национального парка «Земля леопарда».

Однако недавно ученые заметили нового самца. Поначалу казалось, что «пришелец», получивший номер Leo 225M, случайно забрел на территорию Тайфуна и вскоре покинет ее. На деле все случилось наоборот.

Леопард Leo 225M, поселившийся в одном из старейших заповедников Дальнего Востока – &quot;Кедровой пади&quot;.
Леопард Leo 225M, поселившийся в одном из старейших заповедников Дальнего Востока — «Кедровой пади».
ФГБУ «Земля леопарда»

Известно, что новому хозяину «Кедровой пади» от трех до четырех лет и он уже успел поразить ученых своей активностью.

«На всех снимках молодой самец находится в движении. Новый статус просто обязывает его обрести имя, поэтому дирекция заповедников „Земля леопарда“ решила запустить это голосование», — говорится на сайте организации.

Имя для молодого самца выбирают в Telegram-канале «Земли леопарда». На первом этапе определили десять вариантов, которые, по мнению специалистов, больше всего подходят зверю. Проголосовать за один из них можно до 11 мая.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость