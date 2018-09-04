Итальянская кинозвезда Орнелла Мути решила получить российское гражданство

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала журналистам о своих русских корнях и призналась, что хотела бы получить российское гражданство. По словам Мути, у нее есть в Москве квартира, в которой она даже прописана, пишут РИА Новости.

Мути отметила, что ее бабушка и дедушка родились в Санкт-Петербурге. Поэтому актриса всегда хотела больше узнать о традициях страны своих предков.

Она также рассказал, что ее дедушка был «медиком при царе» (у какого именно — не ясно), а бабушка — пианисткой. Актриса отметила, что в ее роду была и коллега, а ее семья в целом артистичная, потому что в ней присутствуют «русские корни», пишет ТАСС.

Актриса добавила, что считает Россию прекрасной страной и всегда всем советует ее посетить.



В ноябре 2016 году «Вести» сообщали, что Орнелла Мути купила квартиру в Москве на улице Остоженка рядом с храмом Христа Спасителя.

Мути 10 сентября сыграет в спектакле на сцене Государственного Кремлевского дворца — российская премьера балета с элементами оперы «Хрустальный дворец».

Орнелла Мути. Кадры из фильма «Укрощение строптивого».

Кто такая Орнелла Мути?

Актриса Франческа Ривелли родилась в 1955 году в Риме. Позже взяла псевдоним Орнелла Мути.

Российскому зрителю Мути известна по фильму «Укрощение строптивого» (1980), в котором на играла с Адриано Челентано, по фильму «Жизнь прекрасна» у советского режиссёра Григория Чухрая. В 2016 году актриса продолжила сниматься с российскими режиссёрами, снявшись у клипмейстера Serghey Grey в роли самой себя в клипе Александра Ревва «Как Челентано» (по wiki).