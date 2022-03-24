Итоги первого месяца спецоперации на Украине подвел военный эксперт: «Идет не по самому легкому плану»

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал « Известиям », что за прошедший с начала спецоперации месяц украинские силы полностью лишены инициативы и сейчас не способны вести какие-либо активные действия.

Шурыгин отметил, что на данный момент армия Украины разгромлена и лишена возможностей наступать или вести какие-то активные действия — только глухая оборона

«Это они, собственно говоря, везде и демонстрируют, зарывшись в землю, забившись в города. Это составляет для нас определенную проблему в том смысле, что мы отдаем себе отчет, что сносить все и тем самым выиграть время мы не можем. Сейчас задача номер один — закончить с группировкой под Донецком и в Мариуполе. Как только мы там разберемся, у нас освобождаются большие силы, которые мы кинем на следующие задачи. Скорее всего, дальше будет продвижение к Одессе. Думаю, что на этот этап и его окончание мы выйдем где-то к началу мая. Кроме того, в эти же сроки возможно взятие Харькова», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что спецоперация идет по плану, однако планов всегда разрабатывается несколько: сейчас события идут не по самому легкому из них, а по достаточно жесткому и трудному.

«Мы, конечно, ожидали, что противник будет такой упорный, но теперь мы видим, что он максимально мотивирован, обучен, вооружен и только сейчас начинает, что называется, сыпаться. Войска уже „прогрызают“ Марьинку — один из их ключевых узлов обороны под Донецком. За Марьинкой останется еще два-три места, которые нужно будет действительно „прогрызть“. А дальше они уже не смогут сохранять единую оборону», — указал Шурыгин.

При этом, полагает он, есть масса признаков, указывающих на то, что группировка ВСУ начинает «сыпаться».

«Количество пленных стремительно растет, как и количество уничтоженной техники. Каких-либо активных боевых действий мы не наблюдаем вообще. Вся работа идет от обороны, в лучшем случае могут быть небольшие локальные контратаки. В Мариуполе мы видим, что большая часть города уже очищена, боевиков загнали в заводские агломерации, и частично они еще держатся в центре. Как только их выгонят из центра, с заводскими агломерациями, будет по-другому», — отметил Шурыгин.

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