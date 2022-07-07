Иван Купала. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Всех знакомых и друзей

Нынче ты облей водицей,

Чтобы быть им здоровей,

От печалей всех омыться.



На Иван Купала пусть

Сбудутся мечты скорее,

А грешки твои и грусть

В пламени костра истлеют!

Днем мы будем обливаться

И веселью предаваться.

Из цветов сплетем венки,

Чтоб пускать их у реки.



К ночи разведем костер,

Будем прыгать мы на спор.

Спросите: «Что за забавы?"

Это День Ивана Купалы!