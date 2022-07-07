Иван Купала. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем Ивана Купалы в прозе
На праздник Ивана Купала пожелать хочу счастливой жизни и блага в доме, добрых надежд и светлой любви, великой радости и верной удачи, крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и несомненного везения.
В День Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
Поздравляю вас с праздником Ивана Купала, желаю вам жить в достатке и радости, восхищаться миром и дарить добро всем людям на Земле. Пусть счастливы и здоровы будут ваши семьи, пусть любовь царит в вашем доме!
Поздравления с Днем Ивана Купалы в стихах
Коль душа устала,
Грусти полон взор,
На Иван Купала
Ты зажги костер!
Прыгни через пламя,
Пусть грехи сгорят,
Радостными днями
Боги наградят!
Собираем мы цветы
И в букеты заплетаем,
Сложим вместе все мечты
И желанье загадаем.
Пустим по воде венок,
Пусть судьба найдет дорогу.
Каждый новый колосок
Нам подарит силы много.
На Ивана, на Купала,
Пожелаем от души,
Чистой, праведной судьбы.
Пусть вода венок несет,
Невесте мужа принесет.
Поздравления с Днем Ивана Купалы в смс
Всех знакомых и друзей
Нынче ты облей водицей,
Чтобы быть им здоровей,
От печалей всех омыться.
На Иван Купала пусть
Сбудутся мечты скорее,
А грешки твои и грусть
В пламени костра истлеют!
Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.
К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: «Что за забавы?"
Это День Ивана Купалы!
Если твой видок не очень,
Галстук и костюм подмочен,
Волосы торчат как кол,
С носа капает на пол,
Значит, шел ты на работу
И тебя поздравил кто-то
С праздником Иван Купала, —
И в тебя ведро попало.