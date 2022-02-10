Глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев отчитался перед жителями об итогах работы в 2021 году

В приоритете администрации Железнодорожного района — формирование условий для комфортного проживания барнаульцев. С таким заявлением выступил на своем ежегодном отчете глава администрации района Михаил Звягинцев. Он рассказал собравшимся о реализации на территории района приоритетных городских проектов.

Так, по национального проекта «Комфортная городская среда» на территории района благоустроены 9 дворов: современный вид приобрели детские площадки, установлены новые малые архитектурные формы. В рамках проекта «Эффективное коммунальное хозяйство» отремонтированы 18 участков сетей коммунальной инфраструктуры. Наиболее значимыми стали участки магистральных теплотрасс по пр-кту Ленина, по ул. Деповской, в районе ТЦ «Нордвест». По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» удалось восстановить 10 участков улиц индивидуальной жилой застройки площадью 15 тыс. квадратных метров и тротуаров площадью 1,5 тыс. кв. м.

Знаковым событием для жителей района в 2021 году стало введение в эксплуатацию детского сада № 279 по ул. Фурманова, 22. Новый, современный объект построен за счет средств адресных инвестиционных программ города и края в рамках национального проекта «Демография». Уже с января текущего года детский сад распахнул свои двери для 140 воспитанников.

Присутствовавший на отчете депутат фракции «Единая Россия» Алтайского краевого законодательного Собрания Иван Нифонтов оценил реализацию городских проектов.

«Городские проекты — этот механизм, который на протяжении 5 лет задавал динамику развития Железнодорожного района. Именно благодаря Городским проектам удалось благоустроить десятки дворов в районе, аллею на Георгия Исакова, отремонтировать основные транспортные магистрали. Очень важно, чтобы эти проекты продолжили работать на территории района и всего города, а активным жителям района и депутатам различного уровня необходимо приложить все усилия, чтобы в рамках реализации городских проектов Железнодорожный район получал больше средств на решение проблемных вопросов», — сказал депутат.

Он отметил, что систематизации наказов избирателей сегодня ложится в основу стратегии развития района и всего города Барнаула.

«Именно это направление деятельности поставил во главу Секретарь Барнаульского отделения Партии Вячеслав Франк. Партия должна стать еще ближе к жителям города, поэтому важно выстраивать диалог с барнаульцами, выстраивать работу общественных приемных партии в каждом районе города, чтобы в основу бюджета города ложились именно наказы избирателей. Главная задача Партии в Барнауле — Работать на благо города. Для нас это не пустые слова, мы готовы приложить все силы для этого», — подчеркнул Иван Нифонтов.

Депутат Барнаульской городской Думы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Ильиных отметил работу волонтеров. «В районе создан отряд „Волонтеры Победы“. Его участники заботятся о ветеранах, в том числе и в период пандемии, помогают в благоустройстве памятных мест».