31 августа
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Жизнь

Июльская жара до +32 свалится на Алтайский край в первые осенние дни

Летняя жара будет стоять в Алтайском крае 31 августа и 1 сентября — до +32 градусов. Ранее в регионе из-за повышенной температуры объявили штормовое предупреждение.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае

Днем 31 августа в крае будет +25…+30 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем 1 сентября в регионе будет еще жарче, предупреждают алтайские синоптики — +27… +32 градуса.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4−9м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

31 августа в столице региона также будет стоять жара — +27…+29 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Днем 1 сентября температура воздуха повысится до +28…+30 градусов.

Преимущественно без осадков. Преимущественно без осадков.

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