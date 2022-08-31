Июльская жара до +32 свалится на Алтайский край в первые осенние дни

Погода в Алтайском крае
Днем 31 августа в крае будет +25…+30 градусов.
Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем 1 сентября в регионе будет еще жарче, предупреждают алтайские синоптики — +27… +32 градуса.
Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4−9м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
31 августа в столице региона также будет стоять жара — +27…+29 градусов.
Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
Днем 1 сентября температура воздуха повысится до +28…+30 градусов.
Преимущественно без осадков. Преимущественно без осадков.