Из томбовской колонии освободили банкира, который избил «зятя Путина»

Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области. Его обвиняли по нескольким эпизодам, в том числе по избиению бизнесмена Йоррита Фаассена, которого СМИ называли зятем Владимира Путина, пишет РБК .

Матвею Урину пересчитали срок, сообщил его адвокат. Урина задержали в 2010 году и по ряду эпизодов осудили на 8,5 лет. В колонии он провел меньше 8 лет.

История Матвея Урина

Урин контролировал несколько банков (Славянский банк, Традо-банк, «Монетный двор», Уралфинпромбанк и Донбанк. Его обвиняли в избиении гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, бывшего члена правления «Стройтрансгаза» («дочка» «Газпрома»).

СМИ называли Фаассена мужем дочери Владимира Путина, Марии, пишет BBC News. По версии следствия он не поделил дорогу на Рублево-Успенском шоссе с Уриным. Охрана банкира побила обидчика и его автомобиль битами. За это в 2011 году его приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

В 2013 году его признали виновным в хищении 16 млрд рублей у пяти банков, которые он контролировал. Спустя два с половиной года Урина судили еще по одному эпизоду — о незаконном выводе средств, и добавили ему еще один год тюрьмы.

Ситуацию с банками Урина называли наглой финансовой аферой. «Я никогда не поверю, что руководители этих банков ничего даже не подозревали», — комментировал СМИ Сергей Игнатьев, возглавлявший в 2010 году Центробанк. Лицензии у банков Урина были отозваны.