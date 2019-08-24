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Жизнь

В Бийске сорвалась медовая ярмарка из-за массовой гибели пчел

В Бийске отменили традиционную ярмарку «Медовый спас на Алтае», которая должна была состояться с 24 августа по 15 сентября, пишет «Бийский рабочий». В городском отделе по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры сообщили, что не смогли найти участников мероприятия.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

«Медовый спас на Алтае» — традиционная ярмарка, которую проводят в том числе в Бийске. Здесь можно было купить мед и продукты пчеловодства.

По словам организаторов ярмарки, ее пришлось отменить из-за трудностей, которые в этом году испытывают пчеловоды. Напомним, что в этом году многие хозяйства Алтайского края потеряли пчелосемьи предположительно из-за обработки полей пестицидами и другими веществами, опасными для пчел.

Также пчеловоды Бийска заявили, что организаторы выбрали неудобное время для проведения ярмарки в городе. Плюс к тому небольшой объем заготовленного меда она смогли продать своим постоянным клиентам.

В Барнауле «Медовый спас на Алтае» открылся 14 августа. Самые дешевые сорта меда из лугового разнотравья продавали за 250−300 рублей за 1 кг. Из донника, эспарцета стоил от 400 рублей за кило, из акации — от 500 рублей, с прополисом — от 600, липовый — от 700 рублей, таежный, дягилевый мед — от 550 рублей. Планируется, что ярмарка в краевой столице продлится до 8 сентября.

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