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Жизнь

Из-за ухудшения погоды в Алтайском крае продолжает действовать штормпрогноз

До 12 июня в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.

По прогнозам, ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни и град. Ожидается усиление шквалистого ветра до 27 метров в секунду.

Дневная температура воздуха в регионе до 27 градусов теппла, в Барнауле — до 25.

Как себя вести

Если по прогнозу ожидается шквалистый ветер или ураган, на улицу лучше не выходить, но если такой возможности нет, то по улицам населенного пункта нужно передвигаться, соблюдая ряд правил.

При этом все окна должны быть плотно закрыты, с незастекленных балконов и лоджий нужно убрать тяжелые и незакрепленные предметы, которые могут упасть вниз при ветре. МЧС предупреждает, что если скорость ветра достигает критической отметки, нежелательно даже внутри помещения находиться вблизи окон.

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