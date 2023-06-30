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Жизнь

Из-за ураганного ветра в Барнауле сломалась стрела строительного крана

Шквалистый ветер прошел по Барнаулу 29 июня и оставил строительную технику без крана, сообщает "Алтайская правда".

Строительный кран. Стройка.
Строительный кран. Стройка.
Pixabay.com.

Инцидент произошел на пр. Красноармейском.

Известно, что кран сильно раскачивался из стороны в сторону с самого утра.

Поднявшийся ветер лишь усугубил ситуацию, сломав стрелу пополам.

Очевидцы отмечают, что крановщик перепрыгивал лестничные пролеты, чтобы поскорее покинуть кабину техники.

Барнаульцы в соцсетях недоумевают, почему специалист вообще работал во время урагана. То, что кран не перемещал в этот момент тяжелый груз, можно назвать удачей.

Ранее мощный ураган снес деревья и оставил несколько поселков без света в Барнауле.

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