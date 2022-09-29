Израиль планирует выделить 25 млн долларов для репатриантов из России

Израильские власти готовятся принять в ближайшие месяцы несколько десятков тысяч репатриантов.
Будет разработан стратегический срочный план репатриации евреев и имеющих право на возвращение по израильскому законодательству лиц из России.
Правительство планирует разработать экстренную программу помощи, на которую выделит 90 млн шекелей.
Она позволит репатриантам получить по прибытию в страну права, которыми пользуются иммигранты. Также им окажут денежную помощь для обустройства на первое время.
«Кроме того, в рамках новой программы репатриантам будет оказана поддержка в целом ряде сфер жизни, включая поиск жилья, интеграцию на рынке труда, содействие в области здравоохранения и образования», — сообщает ТАСС.