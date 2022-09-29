29 сентября
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Жизнь

Израиль планирует выделить 25 млн долларов для репатриантов из России

Израильское правительство планирует выделить 90 млн шекелей (25,5 млн долларов по текущему курсу) для новых репатриантов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Израиль и Палестина.
Израиль и Палестина.
Мария Стрыгина

Израильские власти готовятся принять в ближайшие месяцы несколько десятков тысяч репатриантов.

Будет разработан стратегический срочный план репатриации евреев и имеющих право на возвращение по израильскому законодательству лиц из России.

Правительство планирует разработать экстренную программу помощи, на которую выделит 90 млн шекелей.

Она позволит репатриантам получить по прибытию в страну права, которыми пользуются иммигранты. Также им окажут денежную помощь для обустройства на первое время.

«Кроме того, в рамках новой программы репатриантам будет оказана поддержка в целом ряде сфер жизни, включая поиск жилья, интеграцию на рынке труда, содействие в области здравоохранения и образования», — сообщает ТАСС.

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