Известный литературный критик не смогла приехать в Алтайский край из-за коронавируса

Встреча с читателями пройдет в режиме онлайн 26 марта в библиотеке имени В.Я. Шишкова, сообщили в краевом минкультуры.

«К сожалению, она сможет побеседовать с нами только так — эпидемиологическая обстановка в Москве стала препятствием для визита. Но Галина Леонидовна готова рассказать все, что вы захотите узнать при помощи современных технологий — она увидит и услышит каждого, кто будет в зале. Мы сможем послушать спикера и задать ему свои вопросы», — отмечают в краевой библиотеке.