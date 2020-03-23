Известный литературный критик не смогла приехать в Алтайский край из-за коронавируса

Встреча с читателями пройдет в режиме онлайн 26 марта в библиотеке имени В.Я. Шишкова, сообщили в краевом минкультуры.
«К сожалению, она сможет побеседовать с нами только так — эпидемиологическая обстановка в Москве стала препятствием для визита. Но Галина Леонидовна готова рассказать все, что вы захотите узнать при помощи современных технологий — она увидит и услышит каждого, кто будет в зале. Мы сможем послушать спикера и задать ему свои вопросы», — отмечают в краевой библиотеке.
Встреча начнется в 16:00 часов, вход свободный.
Галина Юзефович написала две книги: «Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе» и «О чем говорят бестселлеры. Как все устроено в книжном мире».
Также она руководит мастерской литературной критики в Creative Writing School и ведет семинары по академическому письму в Высшей школе экономики.
Напомним, библиотека им. Шишкова вынужденно отменила еще одну встречу с московским гостем. 25 марта в Барнаул не прилетит математик Алексей Савватеев.