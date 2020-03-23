Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта -3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Известный литературный критик не смогла приехать в Алтайский край из-за коронавируса

Российский литературный критик, обозреватель «Медузы» и ведущая программы «Книжная полка» на радиостанции «Маяк» Галина Юзефович планировала стать гостем фестиваля «Издано на Алтае», но из-за ситуации с коронавирусом не сможет прилететь в Алтайский край.

Чтение, книги
Чтение, книги
СС0

Встреча с читателями пройдет в режиме онлайн 26 марта в библиотеке имени В.Я. Шишкова, сообщили в краевом минкультуры.

«К сожалению, она сможет побеседовать с нами только так — эпидемиологическая обстановка в Москве стала препятствием для визита. Но Галина Леонидовна готова рассказать все, что вы захотите узнать при помощи современных технологий — она увидит и услышит каждого, кто будет в зале. Мы сможем послушать спикера и задать ему свои вопросы», — отмечают в краевой библиотеке.

Встреча начнется в 16:00 часов, вход свободный.

Галина Юзефович написала две книги: «Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе» и «О чем говорят бестселлеры. Как все устроено в книжном мире».

Также она руководит мастерской литературной критики в Creative Writing School и ведет семинары по академическому письму в Высшей школе экономики.

Напомним, библиотека им. Шишкова вынужденно отменила еще одну встречу с московским гостем. 25 марта в Барнаул не прилетит математик Алексей Савватеев.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость