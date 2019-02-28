Зимний Байкал: сибирский фотограф снял самый большой «каток» в мире

«Покрытый льдом Байкал называют самым большим катком в мире. Зимой это огромное озеро, по площади сравнимое с Бельгией, замерзает целиком — кроме того небольшого участка, где из него вытекает река Ангара. Лед на Байкале настолько прочный, что по нему спокойно ездят внедорожники, а в 1904 году даже ходил поезд по специально проложенной зимней железной дороге», — делится любопытными фактами фотограф.

Зимой самое большое озеро на Земле представляет фантастическое зрелище — не прозрачном бирюзовом льду образуются причудливые узоры из трещин, а входы в многочисленные гроты становятся безопасными (летом подойти к гротам нельзя, так как судно может разбиться о скалы). Туристы даже выстраиваются в очередь. чтобы осмотреть гроты.

В последние годы многие туристы — как российские, так и зарубежные — стали приезжать на озеро именно зимой.

Древний водоем

Байкал — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири (расположено на границе Иркутской области и Республики Бурятия). Это самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Площадь озера составляет 32 тысячи квадратных километра.

Озеро относится к числу самых древних водоемов нашей планеты.

Что известно о фотографе

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio», продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами нашего города.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.