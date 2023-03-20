20 марта
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Жизнь

Известный ученый отнес Алтай к сейсмоактивной зоне

Сейсмолог РАН оценил риск землетрясений в разных регионах России.

Землетрясение.
Землетрясение.
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По словам эксперта, сотрудника Института физики Земли РАН Рубена Татевосяна, высокая активность наблюдается на Алтае и в Байкальской рифтовой зоне.

Между тем сейсмоактивность на Алтае ученые наблюдают на протяжении 20 лет. Геофизики считают, что причина этому — процессы горообразования. Они продолжаются последние 5−10 млн лет.

Однако Курилы и Камчатка — самые сейсмоактивными регионы России, указывает Lenta.ru.

Предсказать даты землетрясений пока не представляется возможным — до сих пор не существует методов краткосрочного прогноза, отметил эксперт. Между тем сибирские ученые разработали способы обнаружения предвестников землетрясений, говорится в статье, опубликованной в журнале «Наука в Сибири».

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