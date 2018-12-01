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К Новому году: лунный календарь стрижек на декабрь 2018 года

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для похода в парикмахерскую. В декабре 2018 года есть как удачные дни для смены имиджа, так и совсем неподходящие. Рассказываем, когда стричься в декабре 2018 по лунному календарю.

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Прическа на выпускной. Учимся у звёзд Голливуда.
опубликовано на yapokupayu.ru

Благоприятные дни для стрижек в декабре 2018

В декабре есть несколько благоприятных дней для стрижек: это 1, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20,25, 27 декабря, пишет mirkosmosa.ru.

Лунный календарь 2018: когда нельзя стричься в декабре?

Неблагоприятные дни для стрижки — 2, 7, 23 и 30 декабря.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
Михаил Хаустов

Как работает лунный календарь?

Работа всех лунных календарей основывается на убеждении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы. В том числе — на рост и состояние волос.

Как располагаются фазы Луны в декабре 2018?

  • 1−6 декабря — Луна убывает;
  • 7 декабря — Новолуние;
  • 8−21 декабря — Луна растет;
  • 22 декабря — Полнолуние;
  • 21−31 декабря — Луна убывает.
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