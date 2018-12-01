К Новому году: лунный календарь стрижек на декабрь 2018 года

Благоприятные дни для стрижек в декабре 2018
В декабре есть несколько благоприятных дней для стрижек: это 1, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20,25, 27 декабря, пишет mirkosmosa.ru.
Лунный календарь 2018: когда нельзя стричься в декабре?
Неблагоприятные дни для стрижки — 2, 7, 23 и 30 декабря.
Девушка. Ветер.
Михаил Хаустов
Как работает лунный календарь?
Работа всех лунных календарей основывается на убеждении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы. В том числе — на рост и состояние волос.
Как располагаются фазы Луны в декабре 2018?
- 1−6 декабря — Луна убывает;
- 7 декабря — Новолуние;
- 8−21 декабря — Луна растет;
- 22 декабря — Полнолуние;
- 21−31 декабря — Луна убывает.