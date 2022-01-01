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Жизнь

К Земле приближаются сразу два астероида. Один больше другого

К Земле приближаются два потенциально опасных астероида, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Одно из небесных тел — астероид 2013 YD48 — размером с Биг-Бен (96-метровая часовая башня в Лондоне)

Второй объект — астероид 7482 YD48 — вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг (443-метровый небоскреб в Нью-Йорке).

«Астероид 2013 YD48 имеет ширину примерно 104 метра и пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 млн километров», — выяснили в NASA.

Второй астероид пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы — это «близкий подход» по данным Центра изучения околоземных объектов NASA.

Замглавы NASA Томас Зурбухен накануне заявил, что ни один из известных астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие 100 лет.

Ранее сообщили про небесное тело размером с три футбольных поля, которое несется к Земле.

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