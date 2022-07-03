Кабмин выделил более 250 млн рублей на очистку озера Завьялово в Алтайском крае

Российский кабмин выделил 257 млн рублей на очистку села Завьялово в Алтайском крае. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, рассказал в своем Telegram-канале депутат Иван Лоор.

Первый транш в размере 109 млн рублей регион получит на очистку озера уже в этом году.

Всего работы рассчитаны на ближайшие три года — с 2022 по 2024-й.

«Нужно очистить озеро от ила. Это будут делать с помощью земснаряда. Со дна водоема планируют поднять 326 тыс. „кубов“ грунта. Что ждет в будущем? Это обустроенный пляж, зарыбление, чистая водная гладь и, конечно же, приятный бриз, а не затхлый запах озерного перегноя», — подчеркнул Лоор.

Ранее стало известно, что в Барнауле опять куча мусора возле озера, где недавно прибирали дети. Покрышки, бампер, собачья будка…