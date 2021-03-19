«Я влюбилась в ваши края»: актриса Ольга Кабо рассказала о работе на Алтае и «колдовской» роли Маргариты

23 марта в Барнауле и 24 марта в Бийске представят спектакль «Мастер и Маргарита» по роману Булгакова. Главную роль в нем исполнит известная российская актриса Ольга Кабо. Altapress.ru она рассказала, легко ли ей было погрузиться в роль и что ей особенно нравится на Алтае.

История о великой любви

— Многие режиссеры , которые экранизировали и ставили по произведению «Мастер и Маргарита», говорили , что сталкивались с мистикой. Были ли мистические случаи при постановке спектакля , в котором участвуете Вы?

— Наш спектакль появился на свет в 2005 году. Поставил его известный московский режиссёр Валерий Белякович. Я была первой исполнительницей роли Маргариты, а Воланда вместе со мной играл прекрасный актёр Виктор Авилов, известный зрителям по фильму «Узник замка Ив».

Мы репетировали с утра до вечера, много говорили о романе, читали дневники Булгакова. То есть, подошли к материалу очень серьезно.

Меня часто спрашивают о мистике этого произведения. Мой ответ, что мистика только в великой любви, которая «выскочила перед героями, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила их сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож…».

Любовь Маргариты способна перевернуть мир верх дном, в своих чувствах, доведенная до исступления, она обретает невероятные силы, и в ней просыпается действительно «ведьминское» начало — но от слова «ведать», то есть женщина знает и чувствует намного больше, чем просто человек.

Обнаженный полет Марго — это аллегория обнаженного нерва, когда у человека нет кожи, настолько болезненно он воспринимает мир вокруг себя.

Бывает ли такая любовь? У Булгакова она именно такая — великая, жертвенная. Герои отрекаются от всего земного, «отдаются в руки смерти, зная, что только она одна сможет успокоить» и одарить бессмертием.

А еще очень важно, что «Мастер и Маргарита» — исповедальный роман. О муках творчества самого Михаила Афанасьевича, о внутренних комплексах и неприятии его произведений сильными мира сего.

Ольга Кабо в спектакле «Мастер и Маргарита» Их личного архива Ольги Кабо

Супруга автора явилась прообразом Маргариты. Именно Елена Сергеевна шла с желтыми цветами в руках по переулку, «чтобы Мастер наконец нашел ее, и что если бы этого не произошло, она отправилась бы, потому что жизнь ее пуста».

— Легко ли Вам далась роль Маргариты? С какими трудностями пришлось столкнуться во время погружения в этот сложный персонаж?

— Сыграть такую роль — счастье для актрисы. Этот образ не отпускает, он становится частью тебя. Когда я выхожу на сцену, у меня меняются голос — становится глубже, ниже; пластика и движения обретают широту. И сразу, на первой же сцене встречи, начинается сердцебиение, которое в кульминационный момент бала доходит до настоящего колокольного звона.

Успокаивается лишь в финале, когда герои, вжавшись за руки, переходят черту между жизнью и смертью.

«Набаловалась космическими пейзажами»

— Расскажите , с каким чувством Вы вернулись в привычную гастрольную жизнь после затяжных ковидных ограничений? Насколько в целом изменилась жизнь гастролирующих артистов?

— Я счастлива, что, наконец, вернулись гастроли, встречи со зрителями, что мы снова вместе. С трепетом всегда ожидаю открытия занавеса, ведь мы позволяем зрителям оторваться от обыденности и попасть в таинственный мир театра. И это счастье, когда наши сердца бьются в унисон.

Ольга Кабо в спектакле «Мастер и Маргарита» Их личного архива Ольги Кабо

— В ноябре прошлого года вы посетили Белокуриху. Впечатлили ли Вас алтайские пейзажи?

— Несколько раз была на Алтае. Снималась здесь в фильме Евгения и Сюзанны Юматовых «Нити Шамбалы», в котором играла роль Колдуньи, за которую на Кинофестивале Визуальных искусств в Орленке я получила приз за лучшее исполнение женской роли.

Именно на съемках этой картины я влюбилась в ваши края. Алтай захватил меня в свои объятия. Для меня это место силы, свободы, тайны. В каждом уголочке земли живет легенда.

Отдохнуть во время работы не удалось, но зато вдоволь я надышалась свежим, вкусным воздухом и налюбовалась космическими пейзажами.

Предвкушение встречи

— Вы являетесь президентом фестиваля сказочного кино «Хрустальные ключи» ( в прошлом году его провели в Белокурихе — Прим. ред). Можете вспомнить , какая конкурсная работа Вас больше всего поразила и чем?

— Наверное, фильм «Большой» Валерия Тодоровского. Может, потому, что моя дочь окончила Московскую Академию Хореографию при Большом театре, и мне знакома эта тема.

Когда снимали фильм, Таня была ученицей. И моя дочь несколько раз встречалась с авторами сценария картины, делилась своими впечатлениями об учебе, и некоторые сцены фильма «списаны» с ее рассказов.

— Алтайский край в мире кино традиционно связывают с Василием Шукшиным. А насколько Вам близок алтайский писатель и режиссер? Бывали ли Вы в Сростках , где ежегодно проходит Шукшинский фестиваль?

— К сожалению, пока не пришлось побывать в этих местах. Хотя 24 марта, сразу после спектакля в Барнауле, мы едем в Бийск, так что знакомство продолжается. Я в предвкушении.

— В каких работах Вас смогут увидеть поклонники в ближайшее время?

— Сейчас много работаю в театре. Служу в театре им. Моссовета.

Во время пандемии с удовольствием посотрудничала с Национальным Чеченским драматическим театром им. Ханпаши Нурадилова. Там сыграла главную роль в спектакле «В горы за тобой», который посвящен Победе в Великой Отечественной войне.

Вместе с чеченскими артистами мы рассказываем пронзительную историю любви чеченского солдата и русской учительницы в жестокий 1943 год во время оккупации Харькова.

Кстати, с этим проектом мы тоже часто гастролируем, даже получили призы на театральных фестивалях. Так что очень надеюсь, что когда-нибудь и ваши зрители смогут увидеть эту постановку.

Что известно о собеседнике

Ольга Кабо — советская и российская актриса театра и кино, каскадёр, певица, заслуженная артистка России.

В 1985 году окончила специализированную школу с театрально-литературным уклоном при театральном училище им. Щепкина. Училась в музыкальной школе при консерватории. В 1989 году окончила ВГИК (мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой).

Была актрисой Центрального академического театра Российской Армии (1989−2002). С 2002 года — актриса Центрального академического театра им. Моссовета, пишет kino-teatr.ru.

Сыграла множество ролей в сериалах и кино, известна по таким картинам, как «Королева Марго», «Серебряный век», «Хочу ребенка», «Счастье другими словами», «Мушкетеры 20 лет спустя» и других.