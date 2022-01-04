Как будем отдыхать в 2022 году

Нерабочими праздничными днями в России считаются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства (ст. 112 Трудового кодекса).
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст. 112 ТК РФ).
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года установлены следующие переносы в 2022 году: выходной с субботы 1 января будет перенесен на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая, а с субботы 5 марта — на понедельник 7 марта.
Таким образом, три дня ожидают россиян на празднование Международного женского дня (с 6 по 8 марта), Дня России (с 11 по 13 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 ноября). Правда, неделя, предшествующая 8 марта, будет шестидневной.
На майские праздники отведено по четыре дня в оба периода: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. А на День защитника Отечества — всего один день (23 февраля).
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о непрерывных майских выходных и предложила сделать период с 1 по 10 мая нерабочим в России. Об этом она заявила на совещании по противодействию распространению коронавируса.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение. Он сказал, что если такая необходимость имеется, то будет подписан соответствующий указ.