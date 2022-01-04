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Жизнь

Как будем отдыхать в 2022 году

Всего в 2022 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней, пишет Гарант.ru.

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0

Нерабочими праздничными днями в России считаются:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства (ст. 112 Трудового кодекса).

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст. 112 ТК РФ).

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 года установлены следующие переносы в 2022 году: выходной с субботы 1 января будет перенесен на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая, а с субботы 5 марта — на понедельник 7 марта.

Таким образом, три дня ожидают россиян на празднование Международного женского дня (с 6 по 8 марта), Дня России (с 11 по 13 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 ноября). Правда, неделя, предшествующая 8 марта, будет шестидневной.

На майские праздники отведено по четыре дня в оба периода: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. А на День защитника Отечества — всего один день (23 февраля).

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о непрерывных майских выходных и предложила сделать период с 1 по 10 мая нерабочим в России. Об этом она заявила на совещании по противодействию распространению коронавируса.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение. Он сказал, что если такая необходимость имеется, то будет подписан соответствующий указ.

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