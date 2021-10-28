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Жизнь

Алтайский минздрав рассказал, как будут работать больницы и поликлиники на «ковикулах»

В период вынужденных каникул с 30 октября по 7 ноября, которые в сети уже прозвали «ковикулами», медицинские организации Алтайского края будут работать в обычном режиме. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Это уже второй раз в 2021 году, когда страна вынуждена «отдыхать» из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Как и в мае, работу медучреждений приостанавливать не будут: пациентам будет оказываться в первую очередь экстренная и неотложная медицинская помощь.

«Сейчас перед нами стоит еще больше задач, чем раньше. И это не только оказание экстренной и неотложной помощи. В крае значительно выросло число жителей, которые хотят вакцинироваться против коронавирусной инфекции, и наша задача дать эту возможность гражданам. К тому же ранее жителям края уже были выданы направления к узким специалистам и на госпитализации. Мы не можем лишить их медицинской помощи», — прокомментировал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

В праздничный день 4 ноября больницы будут работать по графику выходного дня.

Ранее altapress.ru писал, как Пенсионный фонд будет работать с 30 октября по 7 ноября.

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