Алтайский минздрав рассказал, как будут работать больницы и поликлиники на «ковикулах»

Это уже второй раз в 2021 году, когда страна вынуждена «отдыхать» из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.
Как и в мае, работу медучреждений приостанавливать не будут: пациентам будет оказываться в первую очередь экстренная и неотложная медицинская помощь.
«Сейчас перед нами стоит еще больше задач, чем раньше. И это не только оказание экстренной и неотложной помощи. В крае значительно выросло число жителей, которые хотят вакцинироваться против коронавирусной инфекции, и наша задача дать эту возможность гражданам. К тому же ранее жителям края уже были выданы направления к узким специалистам и на госпитализации. Мы не можем лишить их медицинской помощи», — прокомментировал министр здравоохранения Дмитрий Попов.
В праздничный день 4 ноября больницы будут работать по графику выходного дня.
Ранее altapress.ru писал, как Пенсионный фонд будет работать с 30 октября по 7 ноября.