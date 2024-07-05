Как бюджетно и со вкусом обновить плиточный пол в квартире

Плиточный пол в квартире может стираться и грязниться. Есть несколько способов, как разрешить эту проблему, о которых рассказывает Т-Ж.

Есть несколько вариантов: обновить покрытие полностью, обновить затирку на швах или закрыть пол другим материалом.

Затирка

Такой вариант может обойтись в примерно 4 тысячи рублей, смотря сколько стоит банка эпоксидной затирки. Лучше всего выбирать темную затирку, серого или коричневого оттенка если плитка светлая. На темной затирке грязь не будет видно.

Другой материал

Линолеум. Тут стоимость будет зависеть от квадратных метров. В среднем это 300 рублей за кв.м.

Линолеум легко мыть, хоть и в износостойкости он проигрывает плитке. Самые дешевое и нестойкое — это покрытие 21 класса. Такой вариант прослужит примерно 2-3 года.

Варианты линолеума с более хорошей стойкостью будут дороже, чем смена плитки.

Ранее сообщалось о распространенных ошибках в дизайне интерьера.

Самое важное - в нашем Telegram-канале