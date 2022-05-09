Как горел Уяр. Видео из сибирского города, где от особняков остались ворота и пожарные валились с ног

В Красноярском крае 7 мая масштабный пожар уничтожил 201 жилой дом в Уяре, где местные жители помогали пожарным справиться с огнем, сообщает « Проспект Мира ».

Пожарные на тушении огня в Уяре. Красноярский край.

Утром 7 мая Уяр погрузился в дым — к вечеру выгорела часть города, огонь удалось локализовать лишь около 22:00.

По данным оперштаба, в этот день в Красноярском крае бушевали 273 пожара на 18 территориях, но самый массовый пожар произошел в Уяре — там огонь уничтожил 201 дом.

«Когда огонь локализовали в 14 населенных пунктах края, Уяр продолжал гореть, в городе не было связи», — отмечает издание.



Когда огонь удалось локализовать, восстановили связь. Глава города поблагодарил всех за помощь.

После этого с погорельцами в Уяре встретился представитель губернатора края Владимир Шаешников, отмечает NGS24.

«Девяносто пять процентов сгоревших домов — это старые деревянные дома», — заявил на встрече представитель главы региона.

Как уточняет издание, это возмутило жителей города. Судя по кадрам из Уяра, сгорели и большие жилые дома. На одном из видео жительница едет по выгоревшей улице и показывает особняки, от которых остались лишь железные ворота.



Во время стихии жители города призывали помогать пожарным и писали, что помощи недостаточно.

«Ребята, уярцы, кто в городе, там пожарные уже с ног валятся. Помогайте, кто чем может», — писали в соцсетях.

Некоторые напомнили, что раньше все жители совместно отбивались от огня, а не ждали пожарных: «Они без выходных работают сейчас, всего 5−6 машин».

После подчеркнули, что пожарные на этот раз всерьез рисковали своими жизнями и старались сделать все возможное, и слава богу никто не пострадал — ни спасатели, ни жители.

Напомним, накануне 50 спасателей из Барнаула отправились в Красноярский край бороться с пожарами.