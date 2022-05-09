9 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Сибири мэра задержали за крупный пожар, уничтоживший сотню строений

В Омской области задержали мэра города Называевска Виктора Лупиноса за нарушение норм противопожарной безопасности, сообщает региональный СК.

В Омской области задержали мэра города Называевска.
В Омской области задержали мэра города Называевска.
vk.com/suskomsk

Лупиноса обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие намерено отправить его под стражу.

«Обвиняемый не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также тяжкие последствия — в результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на два месяца арестовали начальника районного производственного отделения ПАО «Росссети Сибири — Омскэнерго», которого тоже обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

«На месте происшествия продолжают работать следственные группы в составе опытных следователей и криминалистов, проводятся осмотры, допросы, выемки документации, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и всех причастных лиц. В ходе следствия будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов власти, контролирующих органов и ресурсообеспечивающих организаций», — отметили в СК.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовные дела после гибели пятерых человек при пожарах в двух селах.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость