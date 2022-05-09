В Сибири мэра задержали за крупный пожар, уничтоживший сотню строений

Лупиноса обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие намерено отправить его под стражу.

«Обвиняемый не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также тяжкие последствия — в результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на два месяца арестовали начальника районного производственного отделения ПАО «Росссети Сибири — Омскэнерго», которого тоже обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

«На месте происшествия продолжают работать следственные группы в составе опытных следователей и криминалистов, проводятся осмотры, допросы, выемки документации, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и всех причастных лиц. В ходе следствия будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов власти, контролирующих органов и ресурсообеспечивающих организаций», — отметили в СК.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовные дела после гибели пятерых человек при пожарах в двух селах.