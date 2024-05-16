Во время цветения тополиные почки выделяют липкое вещество, содержащее различные кислоты и эфирные масла. Это химическое соединение представляет собой полимер, который не растворяется в воде, щелочных растворах и даже некоторых кислотах.
На воздухе смола быстро затвердевает. И чем дольше она остается на поверхности, тем труднее будет ее удалить. Поэтому лучше всего избавиться от желтых пятен как можно скорее.
Попробуйте осторожно снять почки с одежды или обуви руками, или использовать подручные средства, такие как щетка или нож. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить ткань.
По возможности постирайте загрязненные вещи в стиральной машине с использованием обычного моющего средства.
Существуют специальные пятновыводители, которые могут помочь удалить пятна от тополиных почек. Следуйте инструкциям на упаковке средства.
Если другие методы не помогли, можно обратиться в химчистку, где специалисты помогут удалить пятна. Важно помнить, что каждый материал требует индивидуального подхода, поэтому перед использованием любого метода рекомендуется проверить его на небольшом незаметном участке одежды или обуви.
Ранее сообщалось, что в Барнауле начали распускаться растения — фоторепортаж altapress.ru.
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