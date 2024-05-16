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Почему почки такие липкие

Во время цветения тополиные почки выделяют липкое вещество, содержащее различные кислоты и эфирные масла. Это химическое соединение представляет собой полимер, который не растворяется в воде, щелочных растворах и даже некоторых кислотах.

На воздухе смола быстро затвердевает. И чем дольше она остается на поверхности, тем труднее будет ее удалить. Поэтому лучше всего избавиться от желтых пятен как можно скорее.