Как любовь к фотографии привела барнаульца во французский ресторан

В мае победителем в архитектурном конкурсе «Барнаул — столица мира» стал житель Барнаула Виктор Тетерин. Мужчина считает, что объект, который он выдвинул в качестве лучшего строения города, меняет облик краевой столицы. Рассказываем, что именно Виктор поймал в свой объектив и какой приз получил за уникальный кадр.

Виктор Тетерин работает в сфере строительства, а главное его увлечение — фотография. Это идеальные составляющие для участия в конкурсе «Барнаул — столица мира», который проводит компания «Первый» совместно с altapress.ru.

Майский победитель прислал на почту редакции фотографию ЖК «Столичный» на улице 1905 года.

Автор снимка рассказал, почему выбрал это строение из множества других.

Виктор Тетерин,

майский победитель конкурса «Барнаул — столица мира»:

Объект меняет привычные барнаульские виды. Я думаю, что он удачно вписан в существующую застройку. Да и снимок, на мой взгляд, получился удачный.

Его мужчина выбрал из многих других — по привычке. Так как уделяет много времени тому, чтобы запечатлеть любимый город.

Виктор Тетерин,

майский победитель конкурса «Барнаул — столица мира»:

Я решил поучаствовать от огромного желания поделиться фотографиями родного Барнаула. В наше время актуальности негативных новостей хочется обратить внимание людей на что-то хорошее. Ведь, несмотря на тяжелое время, столица края развивается, растет и в ширь, и ввысь.

Кадр ЖК «Столичный», благодаря участию Виктора, попал в список претендентов на титул лучшего здания Барнаула.

Стоит отметить, что и ранее ЖК «Столичный» не был обделен вниманием фототворцов. Тетерин стал вторым участником, приславшим снимок этого комплекса.

Виктор получил сертификат в изысканный ресторан французской кухни Bufette.

Сертификат в ресторан Bufette. Фото Анны Зайковой

Такой же выигрыш оказался в руках апрельской победительницы Ольги Мехонцевой, также поймавшей в свой объектив ЖК «Столичный».

Ранее, в марте, приз получил барнаулец Никита Романов. Он выдвинул в качестве красивейшего здания ЖК «Мичурин Парк».

Стать следующим счастливчиком, который сможет бесплатно посетить заведение Bufette может любой.

Поскольку первый этап конкурса «Барнаул-столица мира» активно продолжается.

Чтобы принять участие в нем, достаточно прислать на почту stolicamira2022@gmail.com фотокарточку дома, жилого комплекса или другого объекта недвижимости, который вы считаете лучшим.

Помните, что есть пара несложных к выполнению условий. Здание должно быть построено не позже января 2021 года и иметь площадь как минимум 500 кв. м. Более подробные условия читайте здесь.

Сейчас все постройки, которые запечатлели барнаульцы, пройдут во второй этап конкурса. А финалом станет голосование жителей города за самый-самый объект.