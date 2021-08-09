Как на Алтае начались первые метеорологические наблюдения и почему это было важно

Первые регулярные метеорологические наблюдения в Барнауле начали проводить с января 1938 года. Для того, чтобы это произошло, понадобились воплотить в жизнь идею немецкого ученого ХIХ века и разработать проект, одобренный Академией наук.

Самый первый

Первые наблюдения за погодой в Алтайском регионе организовал исследователь Сибири Петр Фролов. В Барнауле на площадке при заводском музее с 1806 по 1809 год четыре раза в сутки проводились измерения температуры воздуха и скорости света при помощи ртутного термометра.

Вклад в организацию метеорологических наблюдений внес известный немецкий ученый ХIХ века Александр фон Гумбольдт, путешествовавший по Сибири и посетивший Барнаул в 1829 году. По возвращении в Петербург он выступил с докладом в Академии наук, в котором предложил создать сеть магнитных метеорологических обсерваторий на территории России.

Подписали указ

Развивая идеи Гумбольдта, член Санкт-Петербургской Академии наук Адольф Купфер в 1833 году разработал «Проект учреждения системы метеорологических и магнитных наблюдений». Через год император Николай I подписал указ о создании в Санкт-Петербурге обсерватории с учреждением метеорологических наблюдений в Екатеринбурге, Барнауле, Нерчинске, Златоусте, Луганске, Богословске и Колывани, сообщает altlib.ru.

Погодные аномалии Алтайского края. altapress.ru.

В государственном архиве Алтайского края сохранилось предписание Алтайского горного управления поручику Иваницкому об организации метеорологических наблюдений при Барнаульской магнитной обсерватории.

На проект рассчитывали потратить 2300 рублей, по факту сумма вышла намного больше. Это прошло из-за того, что после осмотра помещения магнитной обсерватории решили, что оно не подходит, так как там тесно и неудобно.

Построили новое здание

В 1937 году для метеорологических наблюдений построили специальное здание. Усадьба обсерватории располагалась по 1-му Прудскому переулку между улицами Павловской (ныне — улица Анатолия) и Сузунской (ныне — улица Интернациональная) — современный адрес Анатолия, 136.

Погодные аномалии Алтайского края. altapress.ru.

Регулярные метеорологические наблюдения в Барнауле начали проводить с 1 января 1938 года. Обсерваторию оснастили двумя ртутными термометрами, хронометром и барометром Купфера-Гиргенсона, который считался одним из лучших метеорологических приборов ХIХ века. В 1841 году, во время поездки по Сибири, Купфер посетил Барнаул и остался доволен работой обсерватории.

Новый статус

В 1884 году по решению Государственного совета все метеорологические обсерватории горного ведомства, в том числе и Барнаульская, были переданы в ведение Министерства народного просвещения. Она получила статус метеорологической станции в составе Екатеринбургской магнитной метеорологической обсерватории.

В 1919 году станцию принял Евгений Березовский, который не только стал первым климатологом Алтая, но и к середине 1930-х годов вывел Барнаульскую метеорологическую станцию в передовую по Западной Сибири.

В 1960 году гидрометеорологическая станция Барнаула получила статус Алтайской гидрометеорологической обсерватории (АГМО).

Погодные аномалии Алтайского края. altapress.ru.

Улучшение здания и перенос наблюдений

В 1962 году к зданию АГМО (улица Анатолия, 136) сделали двухэтажную пристройку, на втором этаже которой установили радиолокационную станцию «Малахит». С декабря 1962 года началось регулярное радиозондирование атмосферы.

С июля 1964 года из-за плотной городской застройки метеорологические наблюдения на территории АГМО прекратили. Их продолжили на открытой метеорологической станции, расположенной в двух километрах северо-западнее Барнаула, а с 1970 года — в Научном городке.