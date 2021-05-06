Как на Алтае жила мордва: самые любопытные этнические обычаи и традиции

До середины XX века третьей по численности этнической группой на Алтае после русских и украинцев была мордва. Этот народ создавал на Алтае моноэтнические поселения. Такая традиция позволяла сохранить культурные особенности народа. Рассказываем, как жили, женились, колдовали и спасались от несчастий.

Переселение мордвы в Алтайский край началось в середине XIX века. Переселенцы построили много мордовских сел. Традиционным жилищем мордвы были дома-пятистенки, состоящие из жилой избы, горницы и сеней.

Колдовали

В мордовских селах сочетались православие и вера в колдунов.

Считалось, что колдовство может быть разным. Например, «ведуны» «воровали» детей — колдовали, а дети после этого умирали. Эти ведуны могли колдовать и на молодоженов на свадьбе.

Колдуны с виду были обычными людьми. Мордва верила, что во время колдовства душа колдуна превращалась в птицу и улетала, а тело оставалось на месте, пишет altlib.ru.

Традиции мордвы. Открытые источники.

Верили в Мать леса…

Мать леса из мордовской мифологии звали Верява. Когда человек рубил дерево, он обязательно просил у Верявы помощи. Если брал воду, то тоже просил помощи или разрешения.

… и в домового

Домовой — это существо, без которого не бывает ни одного дома, ни одной семьи. Он может предупредить хозяев жилища о надвигающей угрозе и выступить как защитник семьи, домашнего счастья.

Женились как русские

В свадебных традициях мордвы переплелись исконно мордовские обычаи и элементы, заимствованные у русского населения.

Платок невесты

До замужества девушки ходили с непокрытой головой, просто заплетали косы. Отсутствие платка на голове говорило о том, что девушка не замужем. Существовал специальный обряд повязывания платка невесте, это уже было на свадьбе, когда невесту уводили из-за стола в отдельную комнату, где и проводили обряд.

Традиции мордвы. Открытые источники.

Предсвадебная баня

За день до свадьбы жених и невеста не виделись. Этот день был банным. Что касается жениха, то он просто ходил в баню перед свадьбой, а вот над невестой, как говорили в простонородье, «издевались»: если была зима, то ее в бане закидывали снегом, если лето, обливали холодной водой. В этом принимали участие подружки невесты, они же и готовили баню и вообще помогали невесте перед свадьбой.

Гуляли несколько дней

В первый день свадьбы жениха и невесту укрывали большим платком. Там они находились довольно много времени, пока гости гуляли на празднике.

На второй день «бесились», блиновали. Существовал шуточный обряд: когда пекли блины, в дом тащили сани, на которых находились бревна для растопки печи. Дрова кололи в доме. Печь блины начинали, когда приезжала невеста. Специально закрывали трубу, чтобы дым шел в дом. Все это и называлось — «беситься».

«Сорили» тоже во второй день. В дом заносили солому и разбрасывали ее вместе с деньгами. Невеста, прежде чем выметать сор, должна была выкупить веник; если веник вырывали из рук невесты, она вторично его выкупала. Разбрасывали повсюду, и в собирании участвовали жених, невеста, сваха.

Традиции мордвы. Открытые источники.

Молились на покойного

Похоронные обряды мордвы имели свои особенности. В гроб покойника клали березовый веник, стружку и белый лен. Хоронили на третий день, т. к. считалось, что три дня после смерти покойник еще слышит.

Три дня, которые покойник был дома, на него молились. Провожали усопшего в последний путь всей деревней.

Были осторожными

Когда шли на суд, то в карман клали свиной пятак. А когда приходили на суд, наступали на первую ступеньку и говорили: «Кто мою слюну проглотит, тот и меня судит».

Анна Карпова