Как отдыхаем в июне 2024 года и стоит ли брать отпуск на этот месяц

В производственном календаре некоторые праздничные дни совпадают с субботами и воскресеньями. В таких случаях правительство переносит их на другие даты:
- с 6 января (суббота) — на 10 мая (пятница);
- с 7 января (воскресенье) — на 31 декабря (вторник);
- с 27 апреля (суббота) — на 29 апреля (понедельник);
- с 2 ноября (суббота) — на 30 апреля (вторник);
- с 28 декабря (суббота) — на 30 декабря (понедельник).
В июне 2024 года будет только один праздничный день — День России, который отмечается 12 июня.
В ноябре будут два выходных дня подряд — 3 и 4 ноября. При этом суббота, 2 ноября, будет рабочим днем.
Зимние каникулы начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся до 8 января 2025 года. Перед ними будет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.
Также в 2024 году будут сокращенные рабочие дни: 22 февраля, 7 марта, 8 мая и 11 июня, а также 2 ноября.
Когда лучше брать отпуск
Если вы хотите получить больше отпускных, рекомендуется выбирать отпуск в июле, августе или октябре.
В июле и октябре по 23 рабочих дня. Август насчитывает 22 рабочих дня.
Апрель, сентябрь, ноябрь и декабрь включают по 21 рабочему дню. В феврале, марте и мае — по 20 рабочих дней.
При пятидневной рабочей неделе в июне 2024 года 19 рабочих дней и 11 выходных.
Самое важное - в нашем Telegram-канале