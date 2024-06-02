Как отдыхаем в июне 2024 года и стоит ли брать отпуск на этот месяц

Производственный календарь на 2024 год предусматривает 248 рабочих дней и 118 нерабочих. Это связано с тем, что 2024-й год — високосный.

В производственном календаре некоторые праздничные дни совпадают с субботами и воскресеньями. В таких случаях правительство переносит их на другие даты:

с 6 января (суббота) — на 10 мая (пятница);

с 7 января (воскресенье) — на 31 декабря (вторник);

с 27 апреля (суббота) — на 29 апреля (понедельник);

с 2 ноября (суббота) — на 30 апреля (вторник);

с 28 декабря (суббота) — на 30 декабря (понедельник).

В июне 2024 года будет только один праздничный день — День России, который отмечается 12 июня.

В ноябре будут два выходных дня подряд — 3 и 4 ноября. При этом суббота, 2 ноября, будет рабочим днем.

Зимние каникулы начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся до 8 января 2025 года. Перед ними будет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.

Также в 2024 году будут сокращенные рабочие дни: 22 февраля, 7 марта, 8 мая и 11 июня, а также 2 ноября.

Когда лучше брать отпуск

Если вы хотите получить больше отпускных, рекомендуется выбирать отпуск в июле, августе или октябре.

В июле и октябре по 23 рабочих дня. Август насчитывает 22 рабочих дня.

Апрель, сентябрь, ноябрь и декабрь включают по 21 рабочему дню. В феврале, марте и мае — по 20 рабочих дней.

При пятидневной рабочей неделе в июне 2024 года 19 рабочих дней и 11 выходных.

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